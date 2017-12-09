АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Борнмутом» и другие результаты

В матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Сток Сити» со счетом 5:1.

Дубль оформил нападающий лондонцев Гари Кейн.

«Тоттенхэм» набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Сток Сити» занимает 15 место с 16-ю очками.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Тоттенхэм – Сток Сити – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Шоукросс (в свои ворота), 21; 2:0 — Сон Хын-Мин, 53; 3:0 — Кейн, 54; 4:0 — Кейн, 65; 5:0 — Эриксен, 74; 5:1 — Шоукросс, 80.

Суонси – Вест Бромович – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Бони, 81.

Кристал Пэлас – Борнмут – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 — Дефо, 10; 1:1 — Милевохевич (с пенальти), 41; 2:1 — Данн, 44; 2:2 — Дефо, 45+3.

Нереализованный пенальти: Бентеке, 90+2.

Бернли – Уотфорд – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Эрфилд, 45.

Удаление: нет — Зегелар, 39.

Хаддерсфилд – Брайтон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Мунье, 12; 2:0 — Мунье, 43.

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