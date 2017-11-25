Лига 1. «Кан» обыграл «Бордо» и поднялся на шестое место и другие результаты 

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Кан» дома обыграл «Бордо» со счетом 1:0.
Хозяева набрали 22 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. Гости с 17-ю очками опустились на 14-ю строчку.
С другими результатами можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур
Голы: 1:0 — Квон Чан-Хонг,42; 2:0 — Шека, 57; 3:0 — Саид, 64; 3:1 — Делор.
Нереализованный пенальти: нет — Градель, 5.
Гол: 1:0 — Сантини, 23.
Голы: 0:1 — Конате, 29; 0:2 — Зунгу, 66.
Голы: 1:0 — Риссуойон, 4; 2:0 — Сио, 26; 3:0 — Нинга, 31.
Голы: 1:0 — Хауи, 12; 2:0 — Сук-Хын Юн, 45+3; 3:0 — Тома (в свои ворота), 84.
Источник: Бомбардир.ру