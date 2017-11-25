Лига 1. «Кан» обыграл «Бордо» и поднялся на шестое место и другие результаты 

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Кан» дома обыграл «Бордо» со счетом 1:0.

Хозяева набрали 22 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. Гости с 17-ю очками опустились на 14-ю строчку.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

Дижон – Тулуза – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Квон Чан-Хонг,42; 2:0 — Шека, 57; 3:0 — Саид, 64; 3:1 — Делор.

Нереализованный пенальти: нет — Градель, 5.

Кан – Бордо – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Сантини, 23.

Метц – Амьен – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Конате, 29; 0:2 — Зунгу, 66.

Монпелье – Лилль – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Риссуойон, 4; 2:0 — Сио, 26; 3:0 — Нинга, 31.

Труа – Анжер – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Хауи, 12; 2:0 — Сук-Хын Юн, 45+3; 3:0 — Тома (в свои ворота), 84.

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