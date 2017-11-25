Коноплянка — о матче с «Боруссией»: «Самый запоминающийся матч в моей карьере»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка поделился эмоциями после ничьей в матче с «Боруссией Д» (4:4).

«Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, не только в моей», — написал Коноплянка в своем твиттере.

К середине второго тайма «Шальке-04» проигрывал 0:4, однако сумел вырвать ничью в матче. Коноплянка отдал голевую передачу на 94-й минуте встречи.

Напомним, что в концовке игры между футболистами обоих клубов началась потасовка.

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