Зобнин: «Выходя на поле после травмы, испытываю страх»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о восстановлении после травмы. По словам хавбека, ему теперь страшно выходить на футбольное поле.

«Наверное, за время восстановления я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил прежде, но раньше, когда приходил на тренировку, иногда могли возникнуть мысли: «Вот, я устал, поскорее бы занятие закончилось». Особенное такое бывало на сборах. Сейчас уже думаю, как я мог такое говорить. Тренировочное время драгоценное.

Была терпимая боль, и не было такого, что прямо я не могу присесть, прыгнуть. Мне говорили, что небольшая боль — это нормально. Если ты на позитиве, то и боли меньше, и живeтся лучше. Сейчас, конечно, есть небольшой страх, выходя на поле. Как мне сказали, страх может продлиться еще год», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия-24».

Зобнин получил травму в начале лета в товарищеском матче против венгров.