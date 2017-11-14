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Зобнин: «Выходя на поле после травмы, испытываю страх»

14 ноября 2017, 00:54
10

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о восстановлении после травмы. По словам хавбека, ему теперь страшно выходить на футбольное поле.

«Наверное, за время восстановления я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил прежде, но раньше, когда приходил на тренировку, иногда могли возникнуть мысли: «Вот, я устал, поскорее бы занятие закончилось». Особенное такое бывало на сборах. Сейчас уже думаю, как я мог такое говорить. Тренировочное время драгоценное.

Была терпимая боль, и не было такого, что прямо я не могу присесть, прыгнуть. Мне говорили, что небольшая боль — это нормально. Если ты на позитиве, то и боли меньше, и живeтся лучше. Сейчас, конечно, есть небольшой страх, выходя на поле. Как мне сказали, страх может продлиться еще год», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия-24».

Зобнин получил травму в начале лета в товарищеском матче против венгров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1510610698
Рома, не боятся только дураки. Полёт нормальный, вперёд !!!
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IVANRUS777
1510611408
Роману только здоровья и удачи могу пожелать. Хороший и скромный человек всецело преданный футболу. Он не только Спартаку, но и нашей сборной нужен, не зря его Черчесов на сборы даже в период реабилитации зовёт, понимает что у нас в центре не айс и Рома должен помочь на ЧМ.
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prezent2017
1510612264
Вот так игроков и ломают всякие Понтусы!
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Алекc
1510613309
Рома, ждем тебя на поле! И больше без травм!
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777+
1510613602
Страх может пройти и раньше. Гланое закачать ногу и что бы ушло не комфортное ощущение боли. Тогда снова пойдут толчки, стыки, подкаты и все забудется. Самое важное не форсировать с выходом на поле, а то по-новой можно сломаться......
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Smoking_dog
1510627250
Инстинкт самосахранения помогает недопустить рецесии.В долгосрочном периуде футбольных карер,травмы порой дают бесценный опыт,но главное что бы они больше не повторялись.Здоровья тебе большой краснобелый человек
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Диктор
1510636411
Главное просто не думать об этом ,и тогда все у тебя Роман получится.
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RedWhiteFans2
1510645950
Теперь этот психологический надрыв будет ещё долго заставлять убирать и прятать эту ногу. И это проблема.
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OfaZavr
1510649630
Молодец Роман что стойко все вытерпел и перенес, а боязнь первое время конечно будет присутствовать но думаю быстро вольешься в игру ну и товарищи по команде поддержат и помогут. Удачи и чтобы травмы обходили стороной!
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