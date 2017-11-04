Источник: «Милан» разочаровался в Чалханоглу

Руководство «Милана» недовольно покупкой полузащитника Хакана Чалханоглу. Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

По данным источника, в клубе считают, что 23-летний хавбек не набрал нужной формы и не смог адаптироваться в Серии А. Напомним, в июле турок перешел из «Байера» за 22 миллиона евро.

«Главный тренер Винченцо Монтелла пробовал его на позиции «десятки» перед нападающими, на левом фланге атаки при схеме 4-3-3 и в центре поля при 3-5-2, но ничего не сработало», – говорится в заметке.

В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.