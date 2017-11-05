РФПЛ. «Локомотив» на своем поле сыграет с ЦСКА

Сегодня, 5 ноября, 16 тур РФПЛ продолжится тремя встречами.

Московский «Локомотив», лидер турнира, примет на своем поле московский ЦСКА. Матч первого круга завершился победой железнодорожников.

Самый дорогой состав лиги – санкт-петербургский «Зенит» – сыграет в Казани. Последний раз в РФПЛ сине-бело-голубые побеждали 24 сентября.

Действующий чемпион сразится с «Уфой».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

5 ноября, 16:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

5 ноября, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Уфа

5 ноября, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбенгуе, 50.

Тосно (Ленинградская область) – Краснодар – 1:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Смолов, 12; 1:2 – Газинский, 35; 1:3 – Смолов, 38.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Балажиц, 17; 1:1 – Шунич, 50; 1:2 – Терехов, 74; 2:2 – Балажиц, 90+1.

СКА-Хабаровск – Арсенал (Тула) — 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Кангва, 5; 1:1 — Федотов, 33; 1:2 — Джорджевич, 86.

Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) — 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Маркелов, 5; 1:1 — Костюков, 12; 1:2 — Маркелов, 28.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ