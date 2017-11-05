Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Локомотив» на своем поле сыграет с ЦСКА

5 ноября 2017, 16:00
19

Сегодня, 5 ноября, 16 тур РФПЛ продолжится тремя встречами.

Московский «Локомотив», лидер турнира, примет на своем поле московский ЦСКА. Матч первого круга завершился победой железнодорожников.

Самый дорогой состав лиги – санкт-петербургский «Зенит» – сыграет в Казани. Последний раз в РФПЛ сине-бело-голубые побеждали 24 сентября.

Действующий чемпион сразится с «Уфой».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

5 ноября, 16:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

5 ноября, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Уфа

5 ноября, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбенгуе, 50.

Тосно (Ленинградская область) – Краснодар – 1:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Смолов, 12; 1:2 – Газинский, 35; 1:3 – Смолов, 38.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Балажиц, 17; 1:1 – Шунич, 50; 1:2 – Терехов, 74; 2:2 – Балажиц, 90+1.

СКА-Хабаровск – Арсенал (Тула) — 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Кангва, 5; 1:1 — Федотов, 33; 1:2 — Джорджевич, 86.

Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) — 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Маркелов, 5; 1:1 — Костюков, 12; 1:2 — Маркелов, 28.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Краснодар Тосно Ростов Ахмат СКА-Хабаровск Арсенал Амкар-Пермь Анжи Локомотив ЦСКА Рубин Зенит Спартак Уфа
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1509719351
Хочется подъёма Урала для шухера на верху таблицы! Победы команде из-за Большого Камня!!..))
Ответить
Таганский
1509790942
Ростову - удачи и победы!!
Ответить
x-x-x-x-x
1509794164
удачи Тереку!!!!! надеюсь что выложитесь на все сто
Ответить
woyser
1509859275
У аффтара прям изжога, аж отметил "самый дорогой состав лиги"))) Хабаровску удачи! Зенит ждём от тебя только победы!!!
Ответить
vodomut
1509862862
сегодня Зенит и Коней сделают!
Ответить
Kotofey75
1509865300
Зенька сосать поехал..)
Ответить
anjaneri
1509882173
Амкариллы Гаджиева не мальчики для бить, но анжанеры злые, из-за своего турнирного момента. Амкариллы хоть и летят, но скорее в мачо будет ничья, хотя анжанеры будут костьми ложиться за победу.
Ответить
rostik-100
1509887287
Европа Европой, но чемпионат РФ один из самых интересных по накалу с Английским, я не понимаю, зачем вообще играть, провели по 2 игры Барселона-Реал, Ювентус-Интер или Наполи, ПСЖ-ПСЖ дубль, Баварии до этого года сразу можно было давать чемпонство, да и в этом году все закончится Баварией, А У НАС...Что, Где, Когда???
Ответить
BarStep
1509888901
Походу сегодня благоприятный день для выхода в гости... Если этот тур продолжится в той же логике - я в принципе буду не против...
Ответить
СШГЭС
1509889245
Ничья 1-1
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
6
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
3
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
3
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
4
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+