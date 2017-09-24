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    Серия А. «Лацио» разгромил «Верону», «Дженоа» вдевятером упустил ничью с «Интером» и другие результаты

    Встреча 6-го тура чемпионата Италии «Верона»«Лацио» завершилась победой гостей со счетом 3:0. Чиро Иммобиле оформил дубль, на счету Адама Марушича один гол.

    Римский клуб набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Верона» с двумя баллами занимает 18-е место.

    В параллельных встречах «Интер» в концовке встречи вырвал победу над «Дженоа», а «Кьево» на выезде обыграл «Кальяри». Новичок чемпионата «Беневенто» потерпел шестое поражение подряд: результат матча с «Кротоне» – 0:2.

    Италия. Серия А. 6-й тур

    Верона – Лацио – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 24 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 41; 0:3 – Марушич, 60.

    Интер – Дженоа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Д'Амбросио, 87.

    Удаления: нет – Марко, 90+1; Таарабт, 90+4.

    Кальяри – Кьево – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Инглесе, 53; 0:2 – Степински, 90+3.

    Удаления: Писакане, 83– нет.

    Кротоне – Беневенто – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мандрагора, 43; 2:0 – Роден, 57.

    Незабитые пенальти: нет – Виола, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 17:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      rerih 24 сентября 2017, 21:16

      бред...интер забил в равных составах

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 24 сентября 2017, 19:38

      Что за дебилизм Интер Забыл при равных количество игроков а потом удаление пошли

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 24 сентября 2017, 18:14

      гол забили при рввных во второй и третий забили бы сами фолили

      -1
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