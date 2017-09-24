Серия А. «Лацио» разгромил «Верону», «Дженоа» вдевятером упустил ничью с «Интером» и другие результаты

Встреча 6-го тура чемпионата Италии «Верона» – «Лацио» завершилась победой гостей со счетом 3:0. Чиро Иммобиле оформил дубль, на счету Адама Марушича один гол.

Римский клуб набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Верона» с двумя баллами занимает 18-е место.

В параллельных встречах «Интер» в концовке встречи вырвал победу над «Дженоа», а «Кьево» на выезде обыграл «Кальяри». Новичок чемпионата «Беневенто» потерпел шестое поражение подряд: результат матча с «Кротоне» – 0:2.

Италия. Серия А. 6-й тур

Верона – Лацио – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 24 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 41; 0:3 – Марушич, 60.

Интер – Дженоа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Д'Амбросио, 87.

Удаления: нет – Марко, 90+1; Таарабт, 90+4.

Кальяри – Кьево – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Инглесе, 53; 0:2 – Степински, 90+3.

Удаления: Писакане, 83– нет.

Кротоне – Беневенто – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мандрагора, 43; 2:0 – Роден, 57.

Незабитые пенальти: нет – Виола, 85.

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