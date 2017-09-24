ФНЛ. «Ротор-Волгоград» победил «Кубань» и покинул зону вылета, «Тюмень» разгромила «Авангард» и другие результаты

«Ротор-Волгоград» в матче 15-го тура ФНЛ обыграл «Кубань» со счетом 2:1. Забили Мухаммад Султонов, Владимир Обухов и Максим Вотинов.

Хозяева набрали 13 очков и покинули зону вылета, переместившись на 15-е место. «Кубань» с 14-ю баллами занимает 13-ю позицию в турнирной таблице.

Результаты других встреч представлены ниже.

Первенство ФНЛ. 15-й тур

Ротор-Волгоград – Кубань (Краснодар) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Султонов, 8; 1:1 – Обухов, 39; 2:1 – Вотинов, 65.

Оренбург – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Попович, 46.

Тамбов – Волгарь (Астрахань) – 3:1 (3:0)

Голы: Шевчук, 22; 2:0 – Чернышов, 27; 3:0 – Гультяев, 41; 3:1 – Калинин, 49.

Тюмень – Авангард (Курск) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Богатырев, 36; 2:0 – Юсупов, 51; 3:0 – Павленко, 64; 4:0 – Богатырев, 80.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ