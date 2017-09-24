Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Ротор-Волгоград» победил «Кубань» и покинул зону вылета, «Тюмень» разгромила «Авангард» и другие результаты

    «Ротор-Волгоград» в матче 15-го тура ФНЛ обыграл «Кубань» со счетом 2:1. Забили Мухаммад Султонов, Владимир Обухов и Максим Вотинов.

    Хозяева набрали 13 очков и покинули зону вылета, переместившись на 15-е место. «Кубань» с 14-ю баллами занимает 13-ю позицию в турнирной таблице.

    Результаты других встреч представлены ниже.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    Ротор-Волгоград – Кубань (Краснодар) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Султонов, 8; 1:1 – Обухов, 39; 2:1 – Вотинов, 65.

    Оренбург – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Попович, 46.

    Тамбов – Волгарь (Астрахань) – 3:1 (3:0)

    Голы: Шевчук, 22; 2:0 – Чернышов, 27; 3:0 – Гультяев, 41; 3:1 – Калинин, 49.

    Тюмень – Авангард (Курск) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Богатырев, 36; 2:0 – Юсупов, 51; 3:0 – Павленко, 64; 4:0 – Богатырев, 80.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -70

      Diman Red 25 сентября 2017, 22:38

      Кто сказал,что РОТОР в попе? РОТОР лучший клуб в Европе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -70

      Diman Red 25 сентября 2017, 22:37

      Вперед наш РОТОР,,мы с тобой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 сентября 2017, 11:17

      Тамбов молодцы, держатся на четвёртом месте! Так держать! А расслабиться немного зимой можно будет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11