Фалькао забил 11-й гол в Лиге 1, среди клубов чемпионата больше только у «ПСЖ»

Встреча 7-го тура чемпионата Франции «Лилль» – «Монако» завершилась победой действующих чемпионов со счетом 4:0. Нападающий Радамель Фалькао оформил дубль.

Количество голов колумбийца в Лиге 1-2017/18 составило 11. Форвард сравнялся по этому показателю с «Лионом» и забил больше, чем каждая команда чемпионата, кроме «Пари Сен-Жермен». На счету футболистов парижского клуба 21 мяч суммарно.

Результативность команд Лиги 1:

1. «ПСЖ» – забит 21 гол

2. «Монако» – 21

3. «Лион» – 11

4. «Бордо» – 10

5. «Ницца» – 10

6. «Марсель» – 9

7. «Анжер» – 9

8. «Ренн» – 9

9. «Тулуза» – 8

10. «Сент-Этьен» – 7