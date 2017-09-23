Фалькао забил 11-й гол в Лиге 1, среди клубов чемпионата больше только у «ПСЖ»

Трудная карьера была у парня, но если честно очень нравится этот футболист, даже после того что с ним случилось смог всё таки подняться, Красавчик!
Встреча 7-го тура чемпионата Франции «Лилль» – «Монако» завершилась победой действующих чемпионов со счетом 4:0. Нападающий Радамель Фалькао оформил дубль.
Количество голов колумбийца в Лиге 1-2017/18 составило 11. Форвард сравнялся по этому показателю с «Лионом» и забил больше, чем каждая команда чемпионата, кроме «Пари Сен-Жермен». На счету футболистов парижского клуба 21 мяч суммарно.
Результативность команд Лиги 1:
1. «ПСЖ» – забит 21 гол
2. «Монако» – 21
3. «Лион» – 11
4. «Бордо» – 10
5. «Ницца» – 10
6. «Марсель» – 9
7. «Анжер» – 9
8. «Ренн» – 9
9. «Тулуза» – 8
10. «Сент-Этьен» – 7