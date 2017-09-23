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    Фалькао забил 11-й гол в Лиге 1, среди клубов чемпионата больше только у «ПСЖ»

    Встреча 7-го тура чемпионата Франции «Лилль»«Монако» завершилась победой действующих чемпионов со счетом 4:0. Нападающий Радамель Фалькао оформил дубль.

    Количество голов колумбийца в Лиге 1-2017/18 составило 11. Форвард сравнялся по этому показателю с «Лионом» и забил больше, чем каждая команда чемпионата, кроме «Пари Сен-Жермен». На счету футболистов парижского клуба 21 мяч суммарно.

    Результативность команд Лиги 1:

    1. «ПСЖ» – забит 21 гол

    2. «Монако» – 21

    3. «Лион» – 11

    4. «Бордо» – 10

    5. «Ницца» – 10

    6. «Марсель» – 9

    7. «Анжер» – 9

    8. «Ренн» – 9

    9. «Тулуза» – 8

    10. «Сент-Этьен» – 7

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 00:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 сентября 2017, 10:56

      Трудная карьера была у парня, но если честно очень нравится этот футболист, даже после того что с ним случилось смог всё таки подняться, Красавчик!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:37

      Хорошо что не скатился после неудачного отрезка в Англии, а стал играть ещё лучше чем раньше. Молодец!

      0
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 23 сентября 2017, 09:41

      Красавчик

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 сентября 2017, 07:59

      с Кокорина пример берёт..))
      .

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2017, 06:40

      Эл тигро возвращается так держать главное без травм

      1
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