Глушаков продлил контракт со «Спартаком». Срна приостановил карьеру из-за допинга. Дайджест событий дня

Алвес помирил игроков «ПСЖ» на званом ужине

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес устроил ужин, на которые были приглашены игроки команды для урегулирования конфликта между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe. Ужин состоялся в четверг в одном из ресторанов Парижа. На мероприятии присутствовали все игроки команды.

Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)

Горецка зимой может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб намерен приобрести игрока сборной Германии в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить от 10 до 15 миллионов евро. Руководство сине-гранатовых уже контактировало как с самим хавбеком, так и с его агентом.

«ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии

«ВКонтакте» начнет показывать матчи английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии. В эти выходные будут показаны четыре игры – по две в каждой лиге.

«Спартак» объявил о продлении контрактов с Комбаровым и Глушаковым

Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков подписали со «Спартаком» новые соглашения. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Глушаков продлил контракт до 31 мая 2020 года. За московскую команду он играет с июля 2013 года, проведя за это время 126 матчей и забив 16 голов.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 22, 2017

Трудовой договор с Комбаровым также продлен до 31 мая 2020 года. Россиянин, являющийся воспитанником «Спартака», провел за красно-белых 232 игры и забил 26 мячей.

Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Педро Роша рискуют не сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», – сказал Каррера.

Роналду, Месси и Неймар поспорят за приз лучшему игроку года

ФИФА определила кандидатов на звание лучшего футболиста 2017 года. В тройку претендентов на награду вошли Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»). Вручение приза состоится 23 октября в Лондоне.

twit text — FIFA.com (@FIFAcom) 22 сентября 2017 г.

Конте, Аллегри и Зидан – в тройке претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевой трибуны на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Напомним, ранее в отношении красно-белых было открыто дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков московской команды, которые во время игры с «Марибором» использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы.

УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для фанатов «Спартака» на выездной матч с «Севильей». Также клуб получил штраф в размере 60 тысяч евро.

В крови Срны найден допинг; хорват приостановил карьеру

Пресс-служба «Шахтера» объявила о том, что капитан Дарио Срна временно прекратил выступления за команду. Ранее 35-летний хорват сдал положительный допинг-тест.

Фото: globallookpress