Шаронов будет тренировать молодежную команду «Рубина»

Экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов возглавил молодежную команду казанцев.

Быший игрок сборной России сменил на этой должности Андрея Ситчихина, под руководством которого молодежка «Рубина» завоевала серебряные медали в сезоне-2015/16.

Шаронов защищал цвета клуба из столицы Татарстана с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 годы. За «Рубин» на его счету 259 матчей. В составе команды 40-летний футболист стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), завоевал один Кубка (2012) и два Суперкубка страны (2010, 2012).

За национальную команду Шаронов провел восемь встреч.