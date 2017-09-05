Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шаронов будет тренировать молодежную команду «Рубина»

    Экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов возглавил молодежную команду казанцев.

    Быший игрок сборной России сменил на этой должности Андрея Ситчихина, под руководством которого молодежка «Рубина» завоевала серебряные медали в сезоне-2015/16.

    Шаронов защищал цвета клуба из столицы Татарстана с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 годы. За «Рубин» на его счету 259 матчей. В составе команды 40-летний футболист стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), завоевал один Кубка (2012) и два Суперкубка страны (2010, 2012).

    За национальную команду Шаронов провел восемь встреч.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2017 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 сентября 2017, 01:34

      Как игрок был хорош, думаю и тренер выйдет из него не плохой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2017, 17:24

      Ой, Ромка! Наконец-то, давно не слышно было! Рад!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11