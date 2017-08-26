Бубнов: «Зенит» просто обязан занимать, на худой конец, второе место в группе Лиги Европы»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не сомневается, что «Зенит» испытает проблемы на групповом этапе Лиги Европы. Напомним, что по результатам жеребьевки, прошедшей в пятницу, в квартете с «Зенитом» будут также играть «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«С учетом ресурса и летней селекции «Зенит» не должен испытать проблем на групповой стадии. То, как он выглядит в последнее время, как сыгрывается состав, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы команды.

В таком квартете петербуржцы просто обязаны занимать, на худой конец, второе место. Понятно, что конкурировать ему придется с «Реалом Сосьедад», а вот остальные команды не должны доставить проблем.

У Роберто Манчини хорошая обойма, так что в некоторых матчах он может даже позволить выйти на поле резервистам и молодежи. Хотя такую ротацию, как в ответном матче с «Бней-Иегудой», проводит, конечно, опасно. Зато в гостевых матчах итальянец наверняка бросит в бой лучшие силы», – считает Бубнов.

Напомним, что свой ближайший матч команда проведет в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги в воскресенье, 27 августа в Санкт-Петербурге против «Ростова». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.