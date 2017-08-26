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  • Бубнов: «Зенит» просто обязан занимать, на худой конец, второе место в группе Лиги Европы»

Бубнов: «Зенит» просто обязан занимать, на худой конец, второе место в группе Лиги Европы»

26 августа 2017, 11:07
7

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не сомневается, что «Зенит» испытает проблемы на групповом этапе Лиги Европы. Напомним, что по результатам жеребьевки, прошедшей в пятницу, в квартете с «Зенитом» будут также играть «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«С учетом ресурса и летней селекции «Зенит» не должен испытать проблем на групповой стадии. То, как он выглядит в последнее время, как сыгрывается состав, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы команды.

В таком квартете петербуржцы просто обязаны занимать, на худой конец, второе место. Понятно, что конкурировать ему придется с «Реалом Сосьедад», а вот остальные команды не должны доставить проблем.

У Роберто Манчини хорошая обойма, так что в некоторых матчах он может даже позволить выйти на поле резервистам и молодежи. Хотя такую ротацию, как в ответном матче с «Бней-Иегудой», проводит, конечно, опасно. Зато в гостевых матчах итальянец наверняка бросит в бой лучшие силы», – считает Бубнов.

Напомним, что свой ближайший матч команда проведет в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги в воскресенье, 27 августа в Санкт-Петербурге против «Ростова». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит Бубнов Александр
Комментарии (7)
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порт
1503735726
просто обязаны занимать, на худой конец +++++++++++++++++++++++++++++++++ На какой, какой конец?
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tambovchanin
1503737292
не будем забывать кого эти команды выбили и как никак русенборг чемпион своей страны да и вардар не подарок да и сосьедад у себя в чемпионате стартовал хорошо будет на что посмотреть,,
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huntelaar25
1503738188
не в глаз, а в бровь
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Алек_Ага
1503740990
Команда должна показывать свои возможности здесь и сейчас, а не планировать расклады - это больше для покера. А Бубнову скажу словами поэта : "Шасть ГПУ к Эзопу И хвать его за Опу.... Мораль сей басни ясен - Не надо больше басен..."
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первый третий с права
1503742346
в итоге как всегда Зенит будет тащит страну весной в еврокубках,а остальные сольют в группах и будут скулить какие соперники сильные.Анахера тогда вы туда лезли?
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Garrincha58
1503745783
Я не понимаю откуда такое мнение Зенит что супер клуб, да конечно нет. Проиграв по одному матчу и Йегуде и Утрехту с трудом попал в ЛЕ и обязан всех крошить что ли. Да я нисколько не удивлюсь, если они не выйдут из группы
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