РФПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Ростов», «Краснодар» победил «Динамо», ЦСКА уступил «Ахмату»

В воскресенье, 27 августа, завершилась программа восьмого тура российской Премьер-лиги.

«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0.

ЦСКА провел домашний матч с «Ахматом» (0:1). «Ростов» в гостях отобрал очки у «Зенита» (0:0), а «Краснодар» обыграл «Динамо» (2:0).

Напомним, что лига уходит на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 27; 2:0 – Смолов, 60.

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Садаев, 45.

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск – Спартак (Москва) – 0:0

Анжи (Махачкала) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лескано, 18

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рязанцев, 21.

Рубин (Казань) – Тосно – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Канунников, 19.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 – Фарфан, 21; 1:1 – Гилерме, 32 (в свои ворота); 2:1 – Ал. Миранчук, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ