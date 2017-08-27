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РФПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Ростов», «Краснодар» победил «Динамо», ЦСКА уступил «Ахмату»

27 августа 2017, 22:12
42

В воскресенье, 27 августа, завершилась программа восьмого тура российской Премьер-лиги.

«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0.

ЦСКА провел домашний матч с «Ахматом» (0:1). «Ростов» в гостях отобрал очки у «Зенита» (0:0), а «Краснодар» обыграл «Динамо» (2:0).

Напомним, что лига уходит на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 27; 2:0 – Смолов, 60.

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Садаев, 45.

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск – Спартак (Москва) – 0:0

Анжи (Махачкала) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лескано, 18

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рязанцев, 21.

Рубин (Казань) – Тосно – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Канунников, 19.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 – Фарфан, 21; 1:1 – Гилерме, 32 (в свои ворота); 2:1 – Ал. Миранчук, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Уфа Арсенал Амкар-Пермь Рубин Тосно Локомотив Урал СКА-Хабаровск Спартак ЦСКА Ахмат Краснодар Динамо Зенит Ростов
Комментарии (42)
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СШГЭС
1503676693
Ставлю на победу Уфы.
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Приус
1503677138
Победа Уфы по фолам.
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Lev Aleks
1503729680
бомжам пожелаем просрать......
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Одинокий волк Маквейд
1503810302
Спартак победит в 1-2 мяча.
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Denis199244
1503827738
Хабаровск удивил)вратарь в этой игре супер
Ответить
zenit2012
1503827975
Наш Лестер стремительно теряет очки!!!))) Ну ничего... осталось все лишь 15 лет....
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xyz.
1503842812
Добытое очко в Хабаровске,вывело Спартак в лидеры второй восьмёрки.
Ответить
первый третий с права
1503843916
1 Зенит,2 Локомотив,3 ЦСКА,4 Спартак,5 Ахмат,-турнирная таблица в последнем туре ЧР.
Ответить
Zubo
1503861731
Не смог Зенит обыграть Ростов или не хотел, мы разберёмся.. А вот то что ЦСКА просто не смог вааще ничего, даже в ничью свести и что ваш Спартак не смог обыграть СКА.. - это точно... 100%, верняк, хоть и разорвал его в клочья, как говорит Рейнгольд
Ответить
paracetamol
1503862504
Тина, грузина мать! Ты зачем Кривохарченку комментировать ставишь. Как харкнет, так криво! Да и вообще от его харканья постоянного у меня балда заболела. Где Геннадий Сергеевич, грузина мать? Самый интеллигентный наш комментатор!
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