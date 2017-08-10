«Торино» арендует Ринкона, которым интересовались «Зенит» и «Спартак»

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перебраться в «Торино», сообщает журналист Джунлука ди Марцио. Клубы провели переговоры относительно такого трансфера и достигли договоренности. Речь идет об аренде 29-летнего футболиста за 2 миллиона евро. После завершения договора «Торино» получит право выкупа венесуэльского футболиста за 7 миллионов евро, если тот проведет определенное количество матчей.

Известно, что в услугах Ринкона проявляли заинтересованность «Зенит» и «Спартак». Он перебрался в «Ювентус» из «Дженоа» в январе этого года, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Его контракт с «Юве» рассчитан на три с половиной года.

В прошедшем сезоне Ринкон провел 29 матчей в Серии А (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус»), записав в них на свой счет три результативные передачи.