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РФПЛ. ЦСКА дома уступил «Рубину», «Зенит» разгромил «Спартак»

6 августа 2017, 21:30
55

В 4-м туре РФПЛ «Арсенал» на своем поле проиграл «Тосно» – 1:2. ЦСКА с тем же счетом уступил «Рубину».

«Урал» на выезде отобрал очки у «Краснодара». В центральном матче тура «Зенит» дома крупно обыграл «Спартак».

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Тосно (Ленинградская область)

Голы: 1:0 – Берхамов, 40; 1:1 – Галиулин, 48; 1:2 – Марков, 55.

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Анжи Уфа Ахмат Динамо Амкар-Пермь Локомотив СКА-Хабаровск Арсенал Тосно ЦСКА Рубин Зенит Спартак Краснодар Урал
Комментарии (55)
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a-rakhmatov
1501837930
Ростов вперед!!!
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den161
1501840155
"махачкалинцы – девятые, ростовчане – 11-е." журналюги бомбардира совсем бухие что ли.. перепутали все, у ростова 4 очка, у анжи 3....
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insider_retro
1501841234
Думаю, Анжи попробует сыграть по принципу - чьё поле тому и победу!... Исполнителей не много, но стараться будут!... Ростов непредсказуем...
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Gullit 76
1502001902
ЦСКА будет не просто с Рубином - могут и очки потерять, Быки должны отомстить за прошлогодний кубок.Очень рано встречаются Зенит и Спартак.Я тут согласен с Орловым - нормальной защиты у обеих команд пока нет.Есть надежда на многоголевой матч - 5 мячей или шесть.
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paracetamol
1502005240
Тосне и Зене победы!
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alex1951
1502011541
Зенит - Спартак ,это ,пожалуй ,поважнее терок Россия-Европа,США.... Я поклонник Динамо ,а посему пожелаю великому братству фанов и той и другой команды - красивой игры,без мордобоя,без сломанных кресел,без унизительных баннеров ,а главное чтоб судьи были адекватными! Кстати ,когда то на такие игры ,нейтралов приглашали! Забытыя традиция?
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alex1951
1502013669
Повторюсь.Главное в игре Зенит-Спартак это судьи!!!! Небудет нормального судейства - не будет игры! Хоть ты тресни..
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BarStep
1502014105
Пожелаю хорошей, красивой и добротной игры..., и не много везения Зениту. Судьям отработать на этом принципиальном матче - безукоризненно..., что бы мы с вами здесь не обвиняли друг друга в самых невероятных "преднамеренных" их ошибках... Болеем...
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Диктор
1502019504
Желаю удачи Спартаку в предстоящем поединке.
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a-rakhmatov
1502031931
Браво Рубин!!!.....команда прогрессирует от игры к игре....респект Бекиевичу)))
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