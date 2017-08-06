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    РФПЛ. ЦСКА дома уступил «Рубину», «Зенит» разгромил «Спартак»

    В 4-м туре РФПЛ «Арсенал» на своем поле проиграл «Тосно» – 1:2. ЦСКА с тем же счетом уступил «Рубину».

    «Урал» на выезде отобрал очки у «Краснодара». В центральном матче тура «Зенит» дома крупно обыграл «Спартак».

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

    Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

    Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Урал (Екатеринбург)

    Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

    Арсенал (Тула) – Тосно (Ленинградская область)

    Голы: 1:0 – Берхамов, 40; 1:1 – Галиулин, 48; 1:2 – Марков, 55.

    Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

    Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

    Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 21:30
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 августа 2017, 12:03

      М-да уж, ЦСКА со Спартаком удивили..

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 августа 2017, 11:45

      да с цска надо что то делать, а не шапки вверх кидать...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 05:24

      Рада за Бердыева, и надеюсь на дальнейшие победные матчи, удачи...

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 6 августа 2017, 21:12

      Бердыев велик. Я не зря радовался, что Рубин достался Краснодару в первом туре. Хотя Краснодару и Урал, в четвертом, проблемой оказался. Никак не станет топ командой.

      0
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 6 августа 2017, 19:47

      Ещё и ветер разносит арену лучшую в мире

      0
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      Рейтинг: +17738

      paracetamol 6 августа 2017, 19:42

      Матч неиспользованных возможностей Рубина.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 августа 2017, 19:37

      Тренерское кресло Гончаренко лишилось сейчас одной ножки, третье поражение за 6 матчей-слишком много!

      0
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      Рейтинг: +17738

      paracetamol > multiscan 6 августа 2017, 19:43

      Щас Слуцкера из Европиндосии будут отзывать.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 18:05

      Браво Рубин!!!.....команда прогрессирует от игры к игре....респект Бекиевичу)))

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 14:38

      Желаю удачи Спартаку в предстоящем поединке.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 августа 2017, 13:08

      Пожелаю хорошей, красивой и добротной игры..., и не много везения Зениту. Судьям отработать на этом принципиальном матче - безукоризненно..., что бы мы с вами здесь не обвиняли друг друга в самых невероятных "преднамеренных" их ошибках... Болеем...

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