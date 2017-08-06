РФПЛ. ЦСКА дома уступил «Рубину», «Зенит» разгромил «Спартак»

В 4-м туре РФПЛ «Арсенал» на своем поле проиграл «Тосно» – 1:2. ЦСКА с тем же счетом уступил «Рубину».

«Урал» на выезде отобрал очки у «Краснодара». В центральном матче тура «Зенит» дома крупно обыграл «Спартак».

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Тосно (Ленинградская область)

Голы: 1:0 – Берхамов, 40; 1:1 – Галиулин, 48; 1:2 – Марков, 55.

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дядюн, 19.

Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лео, 48; 1:1 – Йокич, 80; 2:1 – Аликин, 84; 3:1 – Сысуев, 86; 3:2 – Анхель, 90+3.

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