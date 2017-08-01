Роналду принял решение завершить отпуск раньше времени

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду уже в первый день августа вернулся к тренировочным занятиям, хотя его межсезонный отпуск формально должен продолжаться до пятого августа. Португалец приступил к работе на базе «сливочных».

Причиной такого поспешного выхода из отпуска можно считать желание как можно лучше подготовиться к матчам за Суперкубок Испании, первый из которых состоится 13 августа.

В ближайшие дни Роналду будет заниматься индивидуально, поскольку его команда еще не вернулась из американского турне.