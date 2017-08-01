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    Роналду принял решение завершить отпуск раньше времени

    Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду уже в первый день августа вернулся к тренировочным занятиям, хотя его межсезонный отпуск формально должен продолжаться до пятого августа. Португалец приступил к работе на базе «сливочных».

    Причиной такого поспешного выхода из отпуска можно считать желание как можно лучше подготовиться к матчам за Суперкубок Испании, первый из которых состоится 13 августа.

    В ближайшие дни Роналду будет заниматься индивидуально, поскольку его команда еще не вернулась из американского турне.

    Источник: Marca

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    01.08.2017 20:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 3 августа 2017, 08:14

      СОВСЕМ СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЕТ!!!!ВСЕ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!!!????

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 августа 2017, 22:02

      так судьи скоро изза налогов могу ему отпуск продлить...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 21:50

      Профи ! Что сказать .

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 1 августа 2017, 21:47

      человек качает себя в отличии от задротов, которые качают своего перса и ставят мне минусы.....

      0
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      Рейтинг: +7

      Arsenal_Official 1 августа 2017, 20:12

      ...

      -3
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