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  • В сериале «Американцы» российских игроков представили в качестве преступников

В сериале «Американцы» российских игроков представили в качестве преступников

1 августа 2017, 15:32
33

Создатели сериала «Американцы» использовали реальные имена и фамилии некоторых российских игроков в одной из серий пятого сезона.

В тетради сотрудников КГБ с перечнем возможных лидеров преступной группы фарцовщиков указаны фамилии нападающего «Ростова» Александра Бухарова, защитника «Рубина» Владимира Граната, экс-форварда «Спартака» Никиты Баженова, защитника ЦСКА Виктора Васина, нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полузащитника и защитника «Зенита» Александра Ерохина и Юрия Жиркова соответственно. Также в списке присутствует фамилия тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит ЦСКА Рубин Краснодар Жирков Юрий Баженов Никита Бухаров Александр Смолов Федор Гранат Владимир Васин Виктор Ерохин Александр Кириченко Дмитрий
Комментарии (33)
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zlobny_zenitos
1501591361
Маразматики...)))
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subbotaspartak
1501591512
Потому что мы - БАНДА!
Ответить
Черкизовский Кот
1501592413
А как же известный щипач Артемио Дзюбиньо?
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Avaretz
1501593439
Почему футболистов, надо было с Госдумы набрать
Ответить
Pourport
1501593876
А Бекиич в 90х промышлял рейдерскими захватами в Татарстане,погоняло в узких кругах - "Чёточник"!)
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forward33
1501594642
фантазии, походу у америкосов вообще не хватает, чтобы придумать фамилии...говорили мне люди, что они ту..., но я не верил
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APchelov
1501594713
Бррриггада! )
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Munez89
1501595431
Сериалы вообще только долбаебы смотрят, а так все нормально.
Ответить
андрей андреев
1501598188
Хоть американцы Ростов пропиарили. А то на "Матче" молчат,как будто такого клуба вообще нет. Как можно было не сказать ни слова про первую игру сезона(Урал-Ростов).Про всех сказали,но про Ростов нет.Имею ввиду программу Черданцева.Тьфу!!!!
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dok66
1501604294
А если серьезно ,! И если с игроками не были согласованы эти действия , то можно подать в суд , желательно международный , и выиграть это дело, получить неустойку и тд !
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