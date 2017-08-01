В сериале «Американцы» российских игроков представили в качестве преступников

Создатели сериала «Американцы» использовали реальные имена и фамилии некоторых российских игроков в одной из серий пятого сезона.
В тетради сотрудников КГБ с перечнем возможных лидеров преступной группы фарцовщиков указаны фамилии нападающего «Ростова» Александра Бухарова, защитника «Рубина» Владимира Граната, экс-форварда «Спартака» Никиты Баженова, защитника ЦСКА Виктора Васина, нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полузащитника и защитника «Зенита» Александра Ерохина и Юрия Жиркова соответственно. Также в списке присутствует фамилия тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко.
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Источник: Twitter