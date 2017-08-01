Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В сериале «Американцы» российских игроков представили в качестве преступников

    Создатели сериала «Американцы» использовали реальные имена и фамилии некоторых российских игроков в одной из серий пятого сезона.

    В тетради сотрудников КГБ с перечнем возможных лидеров преступной группы фарцовщиков указаны фамилии нападающего «Ростова» Александра Бухарова, защитника «Рубина» Владимира Граната, экс-форварда «Спартака» Никиты Баженова, защитника ЦСКА Виктора Васина, нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полузащитника и защитника «Зенита» Александра Ерохина и Юрия Жиркова соответственно. Также в списке присутствует фамилия тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 07:19

      Бригада...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 2 августа 2017, 02:16

      о настоящем преступнике Мутько ни слова ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 августа 2017, 21:53

      Видимо Псаки с Маккейном сценарий пишут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 августа 2017, 21:45

      точно ебанулись..кгб при чем тут..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 августа 2017, 20:00

      если они толком нас не знают то конечно берут имена кого слышали )) так же как и мы можем где то написать о всяких джонах и биллах и тд не вижу тут не чего особенного тупо списали мы посмеялись что наши футболеры такие бандиты ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 1 августа 2017, 19:51

      Мутко может спать спокойно,его не включили в "символическую сборную")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 19:18

      А если серьезно ,! И если с игроками не были согласованы эти действия , то можно подать в суд , желательно международный , и выиграть это дело, получить неустойку и тд !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 19:09

      Они там целую сборную собрали, осталось только вратаря и трёх полевых игроков добавить. Может быть, нам таким составом на ЧМ сыграть? Авось что-нибудь хорошее получится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2017, 18:27

      Ростов прославился )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 1 августа 2017, 17:49

      Так плохо играть за такие бабки разве это не преступление?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11