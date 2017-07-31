РФПЛ. «Спартак» и «Краснодар» закроют третий тур матчем в Москве

В рамках третьего тура российской Премьер-лиги в понедельник, 31 июля, состоится заключительный матч, в котором «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар. 31 июля 19:30

Текстовая трансляция

Тосно – Зенит (Санкт-Петебург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кокорин, 10.

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фернандеш, 81.

Амкар (Пермь) – Ростов – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зуев, 66.

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевченко, 34; 1:1 – Сонг, 60; 2:1 – Цакташ, 74 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Игбун, 17.

ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Головин, 4; 2:0 – Натхо, 37 (с пенальти).

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 80; 2:0 – Родолфо, 83 (с пенальти).

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