Мутко: «Теперь все убедились, что мы получили право на проведение ЧМ честным путем»

Президент РФС Виталий Мутко дал оценку опубликованному американским юристом Майклом Гарсией докладу, который посвящен расследованию получения права на проведение чемпионата мира-2018 в России. Документ гласит, что никаких коррупционных действий с российской стороны зафиксировано не было.

«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки», – сказал министр спорта России.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня 2018 года.