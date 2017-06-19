Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дивизион «8х8». 7-ой тур. Оранжевое настроение

19 июня 2017, 10:37

В последнем туре дивизиона 8х8 мы узнали имя бронзового призера чемпионата, увидели еще пару интересных игр, и самое главное – вручили заслуженные награды.

Селтик-2 – Профит – 0:0

Матч за бронзовые медали порадовал нас упорной борьбой и напряжением до последних минут, но не голами.

Первый тайм и вовсе прошел почти без моментов. Сложно сказать, чем это вызвано, но команды в основном тактически боролись в центре поля, а когда доходили до ворот оппонента натыкались на слаженную оборону. И, если для Профита такая игра вполне объяснима по причине возможности сыграть вничью, то от Селтика-2 хотелось видеть такой же накал атакующих действий, как и, к примеру, в «кельтском» дерби. Но здесь, кажется, «вторые кельты» просто не смогли взвинтить себя перед игрой чтобы сыграть с должным уровнем спортивной злобы.

Второй оказался чуть поживее. Команды подустали, что сказалось на качестве обороны, которая кое-где стала проседать. Но увеличение количества ударов не повлекло за собой рост их потенциальной опасности. Ближе к концу поединка Селтик-2 постарался перейти в финальный навал, но Профит очень спокойно отбился от него, и даже мог выиграть эту встречу, если бы довели до ума зарождавшийся выход три в одного. Но и без этого «оранье» смогли забрать себе «бронзу».

Wildberries – Трансгарант – 1:3

В этой встрече решалось, кто займет четвертое место в таблице. «Деревянные» медали отоли Трансгаранту.

«Железнодорожники» провели свой явно не лучший сезон в Бизнес-лиге, достаточно рано вылетев из борьбы за медали. Да и игра Трансгаранта не всегда соответствовала уровню команды. Однако в игре с «модниками» они показали, что в их пороховницах еще можно найти порох. В не самом, по сути, принципиальном с точки зрения результата матче, они отыграли организованно и с хорошей нацеленностью на результат. Впрочем, Wildberries им тоже мало в чем уступали. Новички этого сезона явно не добрали по его ходу много «своих» очков. Могли они побороться хотя бы за ничью и здесь, но их вновь подвела реализация моментов и необязательные ошибки в обороне. И при счете 1:1, и когда они уже уступали сопернику, «модники» могли забивать, но вместо этого во время финального штурма ворот Максима Московченко пропустили контратаку.

Авангард – Газпром межрегионгаз Москва – 5:0

Команде Газпром Межрегионгаз Мск. засчитано техническое поражение за неявку.

Регион-13 – Селтик – 2:8

Селтик без особых проблем закончил сезон победой над Регионом-13.

«Кельты» не стали долго возиться с интригой и прибили ее еще в первый 10 минут матча, забив сопернику 3 безответных мяча. После этого в качестве детектива эта игра уже интереса не представляла, но к чести команд они не стали катать мяч в ожидание финального свистка, а искренне и с желанием стали играть дальше.

Конечно, «кельты» имели ощутимое преимущество практически по всем компонентам игры, но и Регион-13 показал весьма содержательный футбол, и будь против них соперник не столь высокого уровня, они могли бы рассчитывать на положительный результат. Впрочем, в некотором смысле, эта качественная игра в атаке слегка навредила «мордвинам». Они чувствовали, что у них может получиться забить, шли вперед и получали смертоносные контратаки Селтика. Поэтому стоит отметить, что столь разгромный счет не до конца отражает то, что происходило на поле.

Лауреаты сезона

Fair play – Трансгарант

Лучшая поддержка – Wildberries

Лучший ассистент – Зарзанд Абраамян (Профит)

Лучший бомбардир – Эрик Корчагин (Авангард)

Лучший вратарь – Денис Дмитрович (Селтик-2)

Самый ценный игрок – Дамир Курамшин (Селтик)

Источник: Бомбардир.ру
Любительский футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
8
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Все новости
Все новости
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
Вчера, 21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+