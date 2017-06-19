Дивизион «8х8». 7-ой тур. Оранжевое настроение

В последнем туре дивизиона 8х8 мы узнали имя бронзового призера чемпионата, увидели еще пару интересных игр, и самое главное – вручили заслуженные награды.

Селтик-2 – Профит – 0:0

Матч за бронзовые медали порадовал нас упорной борьбой и напряжением до последних минут, но не голами.

Первый тайм и вовсе прошел почти без моментов. Сложно сказать, чем это вызвано, но команды в основном тактически боролись в центре поля, а когда доходили до ворот оппонента натыкались на слаженную оборону. И, если для Профита такая игра вполне объяснима по причине возможности сыграть вничью, то от Селтика-2 хотелось видеть такой же накал атакующих действий, как и, к примеру, в «кельтском» дерби. Но здесь, кажется, «вторые кельты» просто не смогли взвинтить себя перед игрой чтобы сыграть с должным уровнем спортивной злобы.

Второй оказался чуть поживее. Команды подустали, что сказалось на качестве обороны, которая кое-где стала проседать. Но увеличение количества ударов не повлекло за собой рост их потенциальной опасности. Ближе к концу поединка Селтик-2 постарался перейти в финальный навал, но Профит очень спокойно отбился от него, и даже мог выиграть эту встречу, если бы довели до ума зарождавшийся выход три в одного. Но и без этого «оранье» смогли забрать себе «бронзу».

Wildberries – Трансгарант – 1:3

В этой встрече решалось, кто займет четвертое место в таблице. «Деревянные» медали отоли Трансгаранту.

«Железнодорожники» провели свой явно не лучший сезон в Бизнес-лиге, достаточно рано вылетев из борьбы за медали. Да и игра Трансгаранта не всегда соответствовала уровню команды. Однако в игре с «модниками» они показали, что в их пороховницах еще можно найти порох. В не самом, по сути, принципиальном с точки зрения результата матче, они отыграли организованно и с хорошей нацеленностью на результат. Впрочем, Wildberries им тоже мало в чем уступали. Новички этого сезона явно не добрали по его ходу много «своих» очков. Могли они побороться хотя бы за ничью и здесь, но их вновь подвела реализация моментов и необязательные ошибки в обороне. И при счете 1:1, и когда они уже уступали сопернику, «модники» могли забивать, но вместо этого во время финального штурма ворот Максима Московченко пропустили контратаку.

Авангард – Газпром межрегионгаз Москва – 5:0

Команде Газпром Межрегионгаз Мск. засчитано техническое поражение за неявку.

Регион-13 – Селтик – 2:8

Селтик без особых проблем закончил сезон победой над Регионом-13.

«Кельты» не стали долго возиться с интригой и прибили ее еще в первый 10 минут матча, забив сопернику 3 безответных мяча. После этого в качестве детектива эта игра уже интереса не представляла, но к чести команд они не стали катать мяч в ожидание финального свистка, а искренне и с желанием стали играть дальше.

Конечно, «кельты» имели ощутимое преимущество практически по всем компонентам игры, но и Регион-13 показал весьма содержательный футбол, и будь против них соперник не столь высокого уровня, они могли бы рассчитывать на положительный результат. Впрочем, в некотором смысле, эта качественная игра в атаке слегка навредила «мордвинам». Они чувствовали, что у них может получиться забить, шли вперед и получали смертоносные контратаки Селтика. Поэтому стоит отметить, что столь разгромный счет не до конца отражает то, что происходило на поле.

Лауреаты сезона

Fair play – Трансгарант

Лучшая поддержка – Wildberries

Лучший ассистент – Зарзанд Абраамян (Профит)

Лучший бомбардир – Эрик Корчагин (Авангард)

Лучший вратарь – Денис Дмитрович (Селтик-2)

Самый ценный игрок – Дамир Курамшин (Селтик)