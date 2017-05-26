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Дивизион «8х8». 4-ый тур. Эль-Кельтсико

26 мая 2017, 23:14

Команды дивизиона 8х8 выдали очень жаркий и напряженный тур, алмазом которого, да и всего чемпионата в целом, стал бескомпромиссная битва двух Селтиков.

Профит – Wildberries – 3:2

Отыграв против сильнейших команд лиги, Профит в матче против Wildberries наконец одержал первую победу.

Вообще оба эти коллектива не добрали своих очков в предыдущих турах. Команды играют в энергичным, атакующий футбол, но постоянно чуть больше, чем следовало. Вот и в этом матче каждая из команд реализовал по пятку отличных моментов. Но Профит все-таки всю встречу смотрелся чуть более уверенно, да и футбол показывал более высокого качества. Немудрено, что «модники» в такой ситуации всегда были в роли догоняющих по счету. В итоге, судьба матча решилась в концовке. Сначала Дмитрий Фаттахов за 10 минут до конца встречи выел «оранье» вперед, а затем Зарзанд Абраамян реализовал пенальти за игру рукой. Реализовал, к слову, очень эффектно, черпачком отправив мяч под перекладину. Но последнее слово в матче осталось за Wildberries. Они, находясь в на 99% проигрышном положение, не бросили играть и отквитали один гол, реализовав угловой не без помощи «зевка» голкипера Профита Романа Фомина.

Трансгарант – Газпром межрегионгаз Москва – 3:2

Трансгарант благодаря второй победе в турнире укрепился на третьей строчке в таблице.

Как это часто бывает, самым событийным временем в матче стала концовка. К ней команды подошли со счетом 1:1, что в большей степени должно было устраивать Газпром. «Железнодорожники» смотрелись все-таки чуть более солидно. Они и открыли счет в самом дебюте, и после этого имели несколько отличных возможностей увеличить преимущество. Но вместо этого пропустили от Игоря Шевчука в середине второй половины тайма.

Концовка ознаменовалась для начала обменом голами, а катарсисом ее стали последние 2 минуты матча. Для начла Сергей Пивоваров в третий раз вывел свою команду вперед в этом матче. А затем была минута ожесточенных атак Газпрома, которая увенчалась весьма опасным штрафным, из которого «газпромовцы» к сожалению для себя ничего извлечь не смогли.

Селтик – Селтик-2 – 1:1

Матч двух Селтиков уже сейчас можно называть одним из украшений сезона.

С первых минут разговоры о чисто дружеском характере встречи отпали как крайне глупые и неуместные. Команды играли с таким азартом и жаждой борьбы, что все вокруг забыли про свои зажигалки. Прикуривать можно было прямо от поля. И что самое главное, игра была равна еще и в качественной составляющей. Селтик-2 нивелировал некоторые пробелы в мастерстве дикой жаждой победы. Но счет открыли все-таки первые «кельты». Впрочем, на ход и характер игры это никак не повлияло. Селтик-2 все так же горел желанием забить, за что и был вознагражден на последней минуте тайма, реализовав стопроцентный пенальти.

Вторая половина встречи, хоть и оказалась безголевой, держала в напряжение до последнего. Оба коллектива могли вырвать победу, но игрок Селтика-2 не реализовал выход один-на-один, а игроки «основы» секунд 20 гоняли мяч чуть ли не по «ленточке» ворот соперника, но так и не пропихнули его в сетку. В итоге, любой результат этой встречи был бы закономерен. Возможно, по-житейски не справедлив, но закономерен. В турнирном плане главный вывод из этого матча – в «золотой» игре с Авангардом Селтик должен будет играть строго на победу.

Регион-13 – Авангард – 0:2

Авангард не без нервов набрал, казалось бы, дежурные 3 очка.

Регион-13, помня о незавидной участи Wildberries в прошлом туре, с самого начала матча активно включился в игру, и не дал «ястребам» возможности провести блиц-криг. А затем оказалось, что сдерживать Авангард не так и сложно, и игра покатилась в равном русле. Конечно, «ястребы» имели позиционное преимущество, но Регион старался достойно отвечать в контрвыпадах, и не «пожарить» в обороне. И ведь удавалось. На перерыв команды уходили при неоткрытом счете, и никто из окружающих уже не мог дать 100% на то, что Авангард добьется итогового успеха.

Но дебют второй половины встречи расставил все по намеченным перед игрой местам. Дубль Эрика Корчагина в первые пять минут тайма перечеркнул все те отличные 25 минут, что Регион провел до этого. Им пришлось пойти вперед для того чтобы отквитать хотя бы один мяч. И нет, они не получили после этого авоську голов в свои ворота, но и сами забить не смогли. В итоге, Авангард весьма уверенно довел матч до победы. Теперь им предстоит главный матч сезона с Селтиком.

Источник: Бомбардир.ру
Любительский футбол
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