Дивизион «6х6». 3-ий тур. СнеГОЛпад

«Майский снегопад», как много в этом словосочетание. Изумление, восторг, тревога… Как бы то ни было команды сыграли в максимально сложных погодных условиях, но все равно выложились по полной и устроили весьма результативный тур.

Группа А

АКАДО телеком – ЗАЭС – 3:0

ЗАЭС потерпел второе поражение подряд и очень усложнил себе жизнь в вопросе завоевания путевок в Золотой плей-офф.

И ведь нельзя сказать, что АКАДО был в чем-то подчеркнуто сильнее «зайцев». ЗАЭС временами даже смотрелся получше и создал за игру больше моментов для того чтобы забить. Но отправить мяч в «шашечные» ворота так и не смог. А вот сам АКАДО к своим моментам отнесся куда более бережно и трижды пробил голкипера ЗАЭСа Александра Бедова. Дважды в этом активно поучаствовал Рафаэль Люкманов. В первом тайме он открыл счет, а во второй половине встречи отдал результативную передачу на Сергея Ильясова.

FC Paroc – Мегаполис – 3:7

Благодаря крупной победе в этой встрече Мегаполис вышел на второе место в квалификационной группе.

Но начал игру продуктивнее Paroc, который уже к 5-ой минуте вел в счете 2:0. Но продолжения столь яркий старт «изоляторов» не получил, а вот «горожан», напротив освежил и разбудил почище, чем майский снег. Уже к концу тайма они не только сравняли счет, но и вышли вперед, а во второй половине встречи лишь развили свой успех, в итоге забив столько же, сколько в двух предыдущих матчах вместо взятых. Особенно в этом вопросе усердствовал Игорь Бабиченко, который стал автором хет-трика и голевой передачи. Посмотрим, стало ли попадание Мегаполиса в зону Золотого плей-офф чем-то мимолетным, или «горожане» закрепятся на занятой высоте.

InStat – НИТИ им. П.И. Снегирева – 2:6

InStat в третий раз подряд терпит поражение, но при этом вновь показывает неплохой футбол.

Конечно, вполне логично что больше всего снегопад ударил по «Интеру» в составе которого много парней из испаноговорящих стран, где в футбол привыкли играть с обилием обводок и мелкого перепаса. А это крайне тяжело делать, когда под ногами вместо газона у тебя сантиметровый слой снега. InStat хорошо начал, и уже к 7-ой минуте вел 2:0, так что казалось, что они смогут хотя бы набрать очки в этой встрече. Но в дальнейшем инициатива почти полностью перешла к НИТИ, а «Интер» пытался убегать в быстрые контратаки, что очень затруднительно на таком поле. От этого и закономерный исход и с не совсем закономерным счетом. Все же столь крупного поражения InStat не заслужили. MVP матча сталь Равиль Чернышов, который оформил дубль и помог отличиться партнеру по команде.

ФК Эггер – АльфаСтрахование – 7:1

Эггер одержал очередную уверенную победу и стал единоличным лидером группы А.

Справедливости ради стоит отметить, что столь разгромным счет стал в самой концовке, а до этого Альфа вполне себе держала марку «достойного поражения». Конечно, «егеря» были подчеркнуто сильнее, но АльфаСтрахование изо всех сил старались создать им максимально количество проблем. Но все это осталось на уровне стараний. Эггер провел вдохновленный матч, и мало того, что создал приличное количество моментов, но еще и рачительно к ним отнесся. Ярче всех себя проявили Евгений Коротков, который по два раза забил и отдал голевую передачу и Давид Келехшвили – автор дубля и паса на гол.

Группа В

ТехноНиколь – Мосинжпроект – 3:2

Благодаря второй победе в турнире ТехноНиколь вышли на третье место в таблице.

Сюжет этого матча в своем дебюте развивался крайне стремительно. Уже к 14-ой минуте счет был 2:2, а «николовец» Денис Щелкунов оформил дубль. Но вот в дальнейшем страсти немного улеглись. Команды, казалось, обоюдно сделали ставку на форсированное начало встречи, и выплеснули для этого чуть больше сил, чем надо было. В итоге, исход встречи решил еще лишь один гол, который за пять минут до свистка на перерыв забил Виталий Устабасиди. Во втором тайме команды больше боролись с соперником и погодными условиями, чем играли в футбол, что вылилось в безголод. Любопытно будет посмотреть в следующих турах смоет ли ТехноНиколь реально побороться за путевку в Золотой плей-офф.

Ашан – АЛМАЗ – 0:3

АЛМАЗ победил скромнее, чем обычно, но все так же уверенно.

Результат был сделан еще в первом тайме, в ходе которого в ворота голкипера Ашана Александра Копенкина влетело три безответных мяча. Вновь на ведущих ролях был Артем Винтерголлер, что с такой фамилией в такую погоду неудивительно. На его счету голевая передача и взятие ворот. Но при этом нельзя сказать, что Ашан был беспомощен. Нет. «Команда с птичкой» также имела свои подходы к воротам, и даже могла в парочке моментов забить, но реализация их подводила. А во второй половине игры этой же проблемой стал страдать и АЛМАЗ, который, впрочем, вряд ли был сильно раздосадован этим фактом. Уверенные 3 очка к этому моменту были уже добыты.

РОНЦ – actionpay – 3:2

РОНЦ выдал по своим меркам настоящую голевую феерию, но, что важнее, вновь выиграл.

Почти все голы этого матча компактно уместились в первом тайме. В нем команды по очереди выходили вперед, а затем сравнивали счет. Оба гола у actionpay забил, к слову, Алексей Банников. И после первой половины встречи казалось, что в этом матче может грянуть сенсация. Уж больно на равных actionpay противостоял лидеру таблицы.

Но вторые 25 минут вместили в себе я лишь один гол. И забил его в дебюте тайма игрок РОНЦа Дмитрий Митрушкин. В дальнейшем скорее лидеры могли развить свой успех, забив четвертый мяч, чем actionpay сравнять счет. Все-таки есть у РОНЦ отличное умение играть строго по счету. Оно еще сыграет злую шутку с их соперниками в плей-офф.

РэйлСофт – Аэроэкспресс – 2:2

Этот матч получился самым эмоциональным в туре.

Впрочем, в первом тайме ничто не предвещало страстей второй половины. РэйлСофт вполне уверенно вел игру, быстро открыв счет. Аэроэкспресс старался не отставать и имел несколько шансов для того, чтобы сравнять счет. Вполне обычный, можно сказать рядовой матч. Но какой рядовой не мечтает стать генералом? В самом дебюте второго тайма произошла целая кавалькада событий. «Рэйлы» забили второй мяч после неоднозначного штрафного, что повлекло за собой конфликт на поле и удаление двух игроков «Аэро». Приговор? Как бы не так. Оставшись в меньшинстве, да еще и со взвинченными нервами, Аэроэксперсс направил все свои эмоции в натиск на ворота РэйлСофт и за 2 минуты сравнял счет. Настоящий волевой камбэк. Больше забить ни у кого из игроков не получилось, и матч закончился в ничью.

Группа С

ФК СОЦИУМ – РосНОУ – 2:2

РосНОУ потеряли первые очки в этом сезоне, но стали единоличным лидером таблицы.

У «студентов» в этот четверг проблемы были схожи с теми, которые испытывали игроки InStat. Снег плохо подходит для быстрой, техничной и комбинационной игры, в которую играет РосНОУ. Поэтому Социуму было куда проще сдержать один из самых мощных атакующих потенциалов лиги. Но и про атаку они не забывали. Там у них правил бал дуэт Игоря Сарвартдинова и Азата Рахимзанова. В итоге, Азат оформил дубль с двух передач Сергея. Но поражение РосНОУ было бы слишком несправедливым исходом встречи. Все-таки они имели эфемерное преимущество над оппонентами в вопросе качества игры. Помог им набрать очко, которое сделало их единоличными лидерами октета С Игорь Лунегов своим голов за 2 минуты до финального свистка.

RussRolls – МегаФон – 2:3

Мегафон прервал победную серию RussRolls.

Очень забавно, конечно, что третий подряд матч Мегафона мог закончиться со счетом 2:2. Именно такие цифры были на табло за 4 минуты до конца матча. Причем сравнял счет лидер. До этого «марафонцы» вели в счете после гола Евгения Домнина в дебюте второго тайма. Но очередного распила очков в матче Мегафона не случилось. Тот же Евгений Домнин хлестким ударом за несколько минут до конца встречи принес своей команде победу и четвертую строчку в таблице, при условии, что до лидера всего 2 очка. А вот RussRolls сыграли явно хуже образчиков собственной игры в двух дебютных турах. «Роллам» с такой игрой будет тяжко претендовать на высокие места. Хотя, возможно, это просто снег помешал и уже через неделю мы увидим другой RussRolls.

ППО ГК Росатом – Гефест – 5:6

Этот матч стал главным триллером ушедшего тура.

Росатом выступает в этом сезоне явно хуже, чем сам от себя ожидал. Поэтому матч против Гефеста был неким последним рубежом. Если проиграть и здесь, то можно уже тянуться к выключателю. И это было видно, как «атомные» настроились на эту игру. Но к их несчастью Гефест смог подхватить этот эмоциональный фон, и также заиграл в открытый футбол с абсолютным желанием победить. В итоге, с обеих сторон есть авторы хет-триков: Сергей Кутузов у Росатома и его тезка Нефедьев у Гефеста. Но судьбу матча решили не они. Ведь хет-трик на хет-трик и нет никакого хет-трика. Судьбоносным стал удар Евгения Королева на 40-ой минуте. После трех туров Росатом сенсационно занимает последнее место в группе с 1 очком в активе.

Энвижн Груп – Кордиант – 8:3

Энвижн наконец прорвало. Да как прорвало-то.

Перед каждым матчем мы напоминаем себе, что хоть Энвижн не имеет ярких достижений за плечами в конкретно этой игре она может упереться и отнять очки у кого-угодно. Но вот разгрома вполне себе крепкого Кордианта представить себе было сложно. Основополагающим фактором победы Энвижна стал Давид Кашапов, который забил 7(!) из 8 голов команды. Такой личной результативности поля Бизнес-лиги давно не помнят. Да и в целом «вижны» играли с какой-то неподдельной легкостью и азартом, как будто сняли с себя вековые кандалы. На их фоне «Шинник», конечно, смотрелся весьма блекло, и теперь даже уступает сопернику по этому матчу в турнирной таблице.