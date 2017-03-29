«Боруссия» готова продлить контракт с Тухелем

Руководство дортмундской «Боруссии» рассчитывает на продолжение сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Ruhr Nachrichten. Президент клуба Райнхард Раубалл заявил, что переговоры о продлении контракта начнутся ближе к лету.

Известно, что в услугах Тухеля заинтересован лондонский «Арсенал». Он рассматривается как замена Арсену Венгеру.

В «Боруссии» Тухель работает второй год. Перед стартом предыдущего сезона он сменил на этом посту Юргена Клоппа. Действующий контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до середины 2018 года.