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  • «Ростов» в нынешнем сезоне еврокубков заработал больше 18 миллионов

«Ростов» в нынешнем сезоне еврокубков заработал больше 18 миллионов

17 марта 2017, 12:10
16

Стало известно, сколько заработал «Ростов» за свои выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сообщается, что 2 миллиона евро донской клуб получил за участие в отборочном турнире Лиги чемпионов, 12,7 миллиона – за выход в групповую стадию турнира, 1,5 миллиона – за победу над «Баварией» (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.

Также ростовчане получили 500 тысяч за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Стоит отметить, что ЦСКА заработал 14,2 миллиона евроза участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» и «Краснодар» получили по 4,9 миллиона за участие в Лиге Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Лига чемпионов Ростов ЦСКА Зенит
Комментарии (16)
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juvseriy
1489742481
А за чей счет банкет?) Кто это все оплачивает и из каких средств?
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serzhio1
1489743325
Молодцы мужики! Теперь бы эти деньги на нужное дело направить
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FanatSerj
1489743681
насколько помню была договоренность руководства и команды, что половина уйдет на премиальные игрокам. И вполне справедливо заслужили своей игрой и самоотдачей.
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Добрый Бобер
1489743744
ЦСКА заработал меньше, Гинер от злости откусил себе палец.
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Cosh18
1489743921
не хватит дыры залатать
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Бмв525
1489744076
МЮ играл в группе ЛЕ . Получаеться ростов заработал больше чем МЮ ростов же играл в ЛЧ
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Rodger1987
1489746834
А сколько Спартак заработал?
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афоня72
1489746838
Деньги хорошие в евро кубках перечисляют, поэтому надо драться даже за ничью, даже если уже ничего дальше не светит!!
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BAIv
1490024435
главное чтоб не освоили руководители , а то найдут как списать в расходы красиво....
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