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    «Ростов» в нынешнем сезоне еврокубков заработал больше 18 миллионов

    Стало известно, сколько заработал «Ростов» за свои выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Сообщается, что 2 миллиона евро донской клуб получил за участие в отборочном турнире Лиги чемпионов, 12,7 миллиона – за выход в групповую стадию турнира, 1,5 миллиона – за победу над «Баварией» (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.

    Также ростовчане получили 500 тысяч за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

    Стоит отметить, что ЦСКА заработал 14,2 миллиона евроза участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» и «Краснодар» получили по 4,9 миллиона за участие в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2017 12:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 марта 2017, 18:40

      главное чтоб не освоили руководители , а то найдут как списать в расходы красиво....

      0
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      Рейтинг: +29

      valentin1968 > BAIv 1 апреля 2017, 02:37

      Бердыев спецом занял пост, позволяющий контролировать финансы. Это было его главным условием по Ростову и именно по этой причине он не в Спартаке. Там бабло дербанят другие и Бикеевич явно им не нужен.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 марта 2017, 13:33

      Деньги хорошие в евро кубках перечисляют, поэтому надо драться даже за ничью, даже если уже ничего дальше не светит!!

      0
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      Рейтинг: +18

      Rodger1987 17 марта 2017, 13:33

      А сколько Спартак заработал?

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 17 марта 2017, 12:47

      МЮ играл в группе ЛЕ . Получаеться ростов заработал больше чем МЮ ростов же играл в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Бмв525 17 марта 2017, 13:19

      так и есть, только МЮ с его финансами нах не нужны деньги с ЛЕ... им нужна путевка в ЛЧ за победу в ЛЕ... потому, что через чемпионат они вряд ли пробьются...

      2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 17 марта 2017, 12:45

      не хватит дыры залатать

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 17 марта 2017, 12:42

      ЦСКА заработал меньше, Гинер от злости откусил себе палец.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2017, 12:41

      насколько помню была договоренность руководства и команды, что половина уйдет на премиальные игрокам.
      И вполне справедливо заслужили своей игрой и самоотдачей.

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 17 марта 2017, 12:35

      Молодцы мужики! Теперь бы эти деньги на нужное дело направить

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 марта 2017, 12:21

      А за чей счет банкет?) Кто это все оплачивает и из каких средств?

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