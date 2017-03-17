«Ростов» в нынешнем сезоне еврокубков заработал больше 18 миллионов

Стало известно, сколько заработал «Ростов» за свои выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сообщается, что 2 миллиона евро донской клуб получил за участие в отборочном турнире Лиги чемпионов, 12,7 миллиона – за выход в групповую стадию турнира, 1,5 миллиона – за победу над «Баварией» (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.

Также ростовчане получили 500 тысяч за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Стоит отметить, что ЦСКА заработал 14,2 миллиона евроза участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» и «Краснодар» получили по 4,9 миллиона за участие в Лиге Европы.