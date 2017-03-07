Стадион «Краснодара» занял третье место на звание лучшей арены в мире по итогам 2016 года

Стадион «Краснодара» занял третье место в конкурсе на звание лучшей футбольной арены в 2016 году, проводимом порталом StadiumDB.com.

В жюри конкурса входят пять архитекторов, получившие признание при проектировке стадионов. При оценке арены они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие, ее окрестности и инновационная часть. Изначально шорт-лист насчитывал 29 стадионов-претендентов, среди которых был и стадион ЦСКА «ВЭБ Арена».

Напомним, что по итогам 2015 года в тройку призеров попал стадион «Спартака» «Открытие Арена».