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    Стадион «Краснодара» занял третье место на звание лучшей арены в мире по итогам 2016 года

    Стадион «Краснодара» занял третье место в конкурсе на звание лучшей футбольной арены в 2016 году, проводимом порталом StadiumDB.com.

    В жюри конкурса входят пять архитекторов, получившие признание при проектировке стадионов. При оценке арены они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие, ее окрестности и инновационная часть. Изначально шорт-лист насчитывал 29 стадионов-претендентов, среди которых был и стадион ЦСКА «ВЭБ Арена».

    Напомним, что по итогам 2015 года в тройку призеров попал стадион «Спартака» «Открытие Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 19:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 марта 2017, 20:00

      Владельцу клуба за стадион - оценка отлично! Команде подтянуться и соответствовать уровню стадиона! Начинать с Сельты!

      0
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Тамхар 8 марта 2017, 21:18

      Лисёнок, ты что ли?????

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      Рейтинг: +6913

      батог 8 марта 2017, 16:28

      Стадион классный!!! Надо чтобы чемпионат мира проводили на нем!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2017, 07:42

      Круто!!!.....быкам повезло, с таким стадионом надо чемпионат выигрывать))))

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 марта 2017, 00:46

      Да

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 марта 2017, 23:54

      Мне интересно, для чего тогда голосование проводилось? Ибо если принимать и его в рассчёты, первым бы стал стадион Бешикташа (Vodafone), вторым бы стал Краснодар, стадик Вестхэма при общей сумме наверное даже бы в тройку и не попал...

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      Рейтинг: +800

      forward33 7 марта 2017, 22:09

      Достойный результат!!!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 марта 2017, 22:04

      когда я написал что первое не займет - меня все заминусовали - если бы все от ваших минусов зависело - надо быть объективным- по этому и надо писать один из лучших стадинов Европы

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 7 марта 2017, 21:42

      Был там на матче с Шальке. Стадион супер! Аж дух захватывает!

      2
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      Рейтинг: +11

      Быдло онлайн > Sergh4 7 марта 2017, 21:56

      Зенита рот ебал!

      2
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      Рейтинг: +67

      SpM_ 7 марта 2017, 21:39

      Кто статью то писал?
      Трудно было написать какой стадик на первом месте, какой на втором.
      И фотки прикрепить.
      Или вам только написать что-то и сайт заполнить!

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      Рейтинг: +67

      SpM_ > _Marqella_ 7 марта 2017, 22:19

      Спасибо!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 марта 2017, 21:33

      Да стадион шикарный, был на двух играх с Зенитом и Спартаком!

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