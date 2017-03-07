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  • Стадион «Краснодара» занял третье место на звание лучшей арены в мире по итогам 2016 года

Стадион «Краснодара» занял третье место на звание лучшей арены в мире по итогам 2016 года

7 марта 2017, 19:59
29

Стадион «Краснодара» занял третье место в конкурсе на звание лучшей футбольной арены в 2016 году, проводимом порталом StadiumDB.com.

В жюри конкурса входят пять архитекторов, получившие признание при проектировке стадионов. При оценке арены они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие, ее окрестности и инновационная часть. Изначально шорт-лист насчитывал 29 стадионов-претендентов, среди которых был и стадион ЦСКА «ВЭБ Арена».

Напомним, что по итогам 2015 года в тройку призеров попал стадион «Спартака» «Открытие Арена».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (29)
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STALKER27
1488907532
А кто первое занял???
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ВЛАДИВОСТОК
1488907951
Не буду тут рассуждать..............стадион классный , да же по телеку вызывает полную эйфорию............а табло у них нет не где в мире................
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АлёшкА91
1488908253
Молодцы! Классная арена.
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Smolov90
1488910602
Кто не был на стадионе Краснодар, обязательно постарайтесь как-нибудь попасть! Реально он Крутой. Большое спасибо Галицкому, который в кротчайший срок постороил такую красоту, которая вдохновляет всё больше и больше.
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Опорник84
1488911630
Да стадион шикарный, был на двух играх с Зенитом и Спартаком!
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SpM_
1488911983
Кто статью то писал? Трудно было написать какой стадик на первом месте, какой на втором. И фотки прикрепить. Или вам только написать что-то и сайт заполнить!
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Sergh4
1488912173
Был там на матче с Шальке. Стадион супер! Аж дух захватывает!
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ijgjr
1488913465
когда я написал что первое не займет - меня все заминусовали - если бы все от ваших минусов зависело - надо быть объективным- по этому и надо писать один из лучших стадинов Европы
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forward33
1488913748
Достойный результат!!!
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a-rakhmatov
1488948129
Круто!!!.....быкам повезло, с таким стадионом надо чемпионат выигрывать))))
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