Феллер не хочет продавать игроков «Байера»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер не видит причин избавляться от игроков своей команды в предстоящее межсезонье.

«Не вижу причин для того, чтобы «Байер» избавлялся от своих игроков. Даже наоборот. Да, если цель не будет достигнута, то вина футболистов в этом будет велика. Но они же могут в следующем сезоне сами исправить свои ошибки», – приводит слова Феллера издание Kölner Stadt-Anzeiger.

После 22 матчей в Бундеслиге «Байер» занимает восьмое место с турнирной таблице с 30 очками.