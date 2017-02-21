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    «Наполи» не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом»

    Городские власти Турина наложили на болельщиков «Наполи» запрет на посещение первого полуфинального поединка Кубка Италии с «Ювентусом». Подобный шаг был предпринят памятуя о прошлых столкновениях фанатов «бьянконери» и «адзурри». Поклонники неаполитанской команды даже при желании не смогут приобрести билеты на данную встречу.

    Отмечается, что на ответной игре могут быть применены аналогичные меры для фанатов «старой синьоры».

    Встреча «Ювентус» – «Наполи» состоится во вторник, 28 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени. Второй матч пройдет в Неаполе 5 апреля.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2017 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 февраля 2017, 09:30

      отлично !

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