«Наполи» не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом»

Городские власти Турина наложили на болельщиков «Наполи» запрет на посещение первого полуфинального поединка Кубка Италии с «Ювентусом». Подобный шаг был предпринят памятуя о прошлых столкновениях фанатов «бьянконери» и «адзурри». Поклонники неаполитанской команды даже при желании не смогут приобрести билеты на данную встречу.

Отмечается, что на ответной игре могут быть применены аналогичные меры для фанатов «старой синьоры».

Встреча «Ювентус» – «Наполи» состоится во вторник, 28 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени. Второй матч пройдет в Неаполе 5 апреля.