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Вилья получил красную карточку за удар соперника в лицо

19 февраля 2017, 08:59
6

Форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья получил красную карточку в матче против «Хьюстона» (1:3).

Именитый испанец был удален на 40-й минуте за удар соперника в лицо. Этот эпизод остался без внимания главного арбитра встречи, но помощник рефери по радиосвязи сообщил об инциденте, после чего игрок был удален.

Отметим, что встреча была товарищеской.

В минувшем сезоне Вилья сыграл в 23-х матчах МЛС, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
США. МЛС Нью-Йорк Сити Вилья Давид
Комментарии (6)
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RedWhiteFans2
1487484703
А был ли удар то? У судьи видео повтор в башке стоит?
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АлёшкА91
1487487405
От души приложил ему!)
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Александр 13
1487487536
хороший апперкот
Ответить
Pablo Aimar
1487490182
Хьюстон! Хьюстон! у нас проблемы..
Ответить
FerzLoko
1487495892
один вопрос. Нафига?!
Ответить
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