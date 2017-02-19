Вилья получил красную карточку за удар соперника в лицо

Форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья получил красную карточку в матче против «Хьюстона» (1:3).

Именитый испанец был удален на 40-й минуте за удар соперника в лицо. Этот эпизод остался без внимания главного арбитра встречи, но помощник рефери по радиосвязи сообщил об инциденте, после чего игрок был удален.

Отметим, что встреча была товарищеской.

В минувшем сезоне Вилья сыграл в 23-х матчах МЛС, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.