«Ливерпуль» готов предложить 10 миллионов за защитника «Лестера» Чилвела

«Ливерпуль» намерен сделать предложение «Лестеру» по трансферу защитника Бена Чилвела. Прошлым летом красные предлагали за игрока молодежной сборной Англии 7 миллионов фунтов, но действующий чемпион Премьер-лиги отказался отпускать футболиста и продлил с ним контракт до 2021-го года.

Ожидается, что летом текущего года сумма предложения «Ливерпуля» вырастет до 10-ти миллионов.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в четырех матчах команды Клаудио Раньери, не отметившись результативными действиями.

После 25-ти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 50 очков и занимает пятую строчку, уступая один пункт «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

«Лестер» с 21-м баллом в активе занимает 17-е место.

Вчера лисы выбыли из борьбы за Кубок Англии.