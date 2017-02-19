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    «Ливерпуль» готов предложить 10 миллионов за защитника «Лестера» Чилвела

    «Ливерпуль» намерен сделать предложение «Лестеру» по трансферу защитника Бена Чилвела. Прошлым летом красные предлагали за игрока молодежной сборной Англии 7 миллионов фунтов, но действующий чемпион Премьер-лиги отказался отпускать футболиста и продлил с ним контракт до 2021-го года.

    Ожидается, что летом текущего года сумма предложения «Ливерпуля» вырастет до 10-ти миллионов.

    В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в четырех матчах команды Клаудио Раньери, не отметившись результативными действиями.

    После 25-ти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 50 очков и занимает пятую строчку, уступая один пункт «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

    «Лестер» с 21-м баллом в активе занимает 17-е место.

    Вчера лисы выбыли из борьбы за Кубок Англии.

    Источник: Express.co.uk

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    19.02.2017 01:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 19 февраля 2017, 11:10

      Зачем он, Гомез есть из молодых

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 февраля 2017, 08:13

      Непонятно что они в нём нашли.

      0
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