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    Симеоне: «Нам предстоит сыграть с лучшей в мире командой, но меня устроит только выход в финал»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» высказал мнение о предстоящей игре. Специалист отказался делать прогнозы, заявив, что важен только реальный счет.

    «Я не готов что-то говорить насчет прогнозов, ведь важен только реальный счет. Я никогда не любил фантастику, предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильным соперником, с лучшей в мире командой. «Барселона» готова к любому оппоненту. Каталонцы позволили ряду своих игроков отдохнуть, так что мы увидим сильнейший вариант состава. Меня же устроит только выход в финал», – заявил Симеоне.

    Напомним, первая встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.

    Источник: A Bola

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    06.02.2017 21:27
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