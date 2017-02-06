Симеоне: «Нам предстоит сыграть с лучшей в мире командой, но меня устроит только выход в финал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» высказал мнение о предстоящей игре. Специалист отказался делать прогнозы, заявив, что важен только реальный счет.

«Я не готов что-то говорить насчет прогнозов, ведь важен только реальный счет. Я никогда не любил фантастику, предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильным соперником, с лучшей в мире командой. «Барселона» готова к любому оппоненту. Каталонцы позволили ряду своих игроков отдохнуть, так что мы увидим сильнейший вариант состава. Меня же устроит только выход в финал», – заявил Симеоне.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.