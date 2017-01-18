В ЦСКА разрабатывают собственный мобильный мессенджер за 6,5 миллиона

Спортивное общество ЦСКА работает над созданием мобильного приложения с информацией о клубе, новостями и мессенджером. Его запуск планируется к III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи в феврале 2017 года. После их окончания приложение доработают, и оно станет брендированным мессенджером ЦСКА.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА, создано при Минобороны России), которое курирует 57 видов спорта, разместило заказ на создание мобильного приложения для Android и iOS. Информация о закупке была размещена 13 января, сам продукт должен появиться в магазинах приложений Apple и Google до 15 февраля. Начальная цена проекта – 6,5 миллиона рублей.