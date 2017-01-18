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  • В ЦСКА разрабатывают собственный мобильный мессенджер за 6,5 миллиона

В ЦСКА разрабатывают собственный мобильный мессенджер за 6,5 миллиона

18 января 2017, 06:33
10

Спортивное общество ЦСКА работает над созданием мобильного приложения с информацией о клубе, новостями и мессенджером. Его запуск планируется к III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи в феврале 2017 года. После их окончания приложение доработают, и оно станет брендированным мессенджером ЦСКА.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА, создано при Минобороны России), которое курирует 57 видов спорта, разместило заказ на создание мобильного приложения для Android и iOS. Информация о закупке была размещена 13 января, сам продукт должен появиться в магазинах приложений Apple и Google до 15 февраля. Начальная цена проекта – 6,5 миллиона рублей.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (10)
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Garfild 44
1484712603
!!!!
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VIPded
1484712782
Баловство...)))
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river31
1484715050
На гуя? Денег много? Не понимаю...
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alexis02lion
1484716108
О. И эти пошли в новые технологии. Мало им соцсетей, теперь вот мессенджер. И он общедоступен, так что никуда от противников они не денутся. А так для пиара и привлечения молодёжи вполне адекватная вещь.
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alexis02lion
1484716193
Ждём кто следующий - Локомотив (деньги у РЖД есть, клубов в системе много), Динамо точно нет и так долгов много, а вот СКА и Зенит могут как отдельные сделать, так и общий.
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Cant Stop
1484716219
НИ К ЧЕМУ.. ЛИШНЕЕ
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Giletka
1484721990
Мне кажется дороговато за 2 приложения с прикрученным к ним джаббером.
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Zenit-84
1484723520
ценник зашкаливает
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ufos73
1484724178
Первыми к нему будут подключены судьи, Нигер устал, с тяжелым чемоданом, ходить по кабинетам ))))
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alll-1
1484727952
решили государственные деньги прихватизировать
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