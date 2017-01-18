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    В ЦСКА разрабатывают собственный мобильный мессенджер за 6,5 миллиона

    Спортивное общество ЦСКА работает над созданием мобильного приложения с информацией о клубе, новостями и мессенджером. Его запуск планируется к III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи в феврале 2017 года. После их окончания приложение доработают, и оно станет брендированным мессенджером ЦСКА.

    Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА, создано при Минобороны России), которое курирует 57 видов спорта, разместило заказ на создание мобильного приложения для Android и iOS. Информация о закупке была размещена 13 января, сам продукт должен появиться в магазинах приложений Apple и Google до 15 февраля. Начальная цена проекта – 6,5 миллиона рублей.

    Источник: Известия

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    18.01.2017 06:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:25

      решили государственные деньги прихватизировать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 января 2017, 10:22

      Первыми к нему будут подключены судьи, Нигер устал, с тяжелым чемоданом, ходить по кабинетам ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 января 2017, 10:12

      ценник зашкаливает

      0
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      Рейтинг: +79

      Giletka 18 января 2017, 09:46

      Мне кажется дороговато за 2 приложения с прикрученным к ним джаббером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 января 2017, 08:10

      НИ К ЧЕМУ.. ЛИШНЕЕ

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 января 2017, 08:09

      Ждём кто следующий - Локомотив (деньги у РЖД есть, клубов в системе много), Динамо точно нет и так долгов много, а вот СКА и Зенит могут как отдельные сделать, так и общий.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 января 2017, 08:08

      О. И эти пошли в новые технологии. Мало им соцсетей, теперь вот мессенджер. И он общедоступен, так что никуда от противников они не денутся. А так для пиара и привлечения молодёжи вполне адекватная вещь.

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      Рейтинг: +2229

      river31 18 января 2017, 07:50

      На гуя? Денег много?
      Не понимаю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 января 2017, 07:13

      Баловство...)))

      1
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 18 января 2017, 07:10

      !!!!

      0
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