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    Хенесс: «Незабитый пенальти значительно повлиял на Мюллера»

    Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассчитывает в скором времени вновь увидеть забивающего в ворота соперников голы Томаса Мюллера. На данный момент в 13 матчах он смог отличиться лишь однажды.

    «Дела Мюллера до сих пор шли в гору, пока он не взялся бить пенальти в ворота «Атлетико». Этот момент значительно повлиял на него. После этого он стал каждый раз думать перед воротами соперников. СМИ подливали бензина в этот костер, он лишился покоя. Но я уверен, что Мюллер в скором времени вновь будет регулярно забивать», – цитирует Хенесса Sport1.de.

    Напомним, Мюллер не забил пенальти в ворота «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2015/16 (2:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 декабря 2016, 09:27

      Верим в нашего лидера! Всё у него будет ОК!

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