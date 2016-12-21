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    Болельщики «Баварии»: «Командам «Ред Булла» нет места в спорте!»

    Болельщики «Баварии» во время матча 16-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» повесили баннер, обращенный к спонсору соперника «Ред Буллу».

    «Лейпциг, Зальцбург и Нью-Йорк – командам «Ред Булла» нет места в нашем спорте!» – говорится в заявлении.

    Источник: Twitter

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    21.12.2016 22:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 22 декабря 2016, 11:33

      Мне кажется болельщики немецкого футбола и Баварии в частности должны быть тока рады что появляются команды которые могут с ней хотя бы не много конкурировать чтобы было интереснее смотреть и следить за чемпом а то там кроме Баварии не кто и не играет ну боруссия немного ещё а так самый тухлый чемп...а кто спонсирует это уже не важно

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 22 декабря 2016, 07:28

      Страшный "зверь" ЖАБА, столько народу передушила.....

      -1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 22 декабря 2016, 05:27

      из-за чего такой негатив-то? Из-за спонсорских денег? Так не такие там уж и деньги, что-то не бьются эти клубы за титул ЛЧ, как те же МанСити и ПСЖ, которые поднялись из середняков благодаря вливаниям шейхов. Или они думают, что спонсор их поит исключительно своими напитками, поэтому эти команды всегда на энергетиках? ))) Наоборот приятно, что команды без топовых звезд способны на равных бороться с грандами.

      3
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Petrak86 22 декабря 2016, 09:51

      всё верно. просто у других "пригорает" в одном месте. У РБ крутой менеджмент, одна из лучших академий в Германии. Там не вливают тупо бабло, а есть стратегия на будущее. Появляются новые звезды, которые начинают играть за сборную Германии. Они тогда не должны за нее играть? бредовые лозунги от недалекого ума.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 декабря 2016, 03:48

      Почему ? Тогда многим нет места - давайте перейдём на любительский футбол ..... так сейчас и там - деньги , контракты ......

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 декабря 2016, 01:00

      ниочем

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 декабря 2016, 00:45

      Еще на страховках выезжают.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 декабря 2016, 00:45

      Написали болельщики Т-МОБАЙЛА, Adidas, и АУДИ.

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      Рейтинг: +73

      Фесс 22 декабря 2016, 00:31

      Обыкновенная бытовая глупость.

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      Рейтинг: +23

      Livkot 22 декабря 2016, 00:26

      Наверное труханула в штаны, как-это МЫ и они, вот и засуетились, БЕЙ ГРАНДОВ.

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      Рейтинг: +585

      tilvan 22 декабря 2016, 00:14

      у них у всех пуканы подгорают из-за того, что якобы клуб работает нечестно, получая бабло от Ред Булла и рекламируя этот бренд + вышли из ниоткуда в Бундеслигу.
      как будто у той же Баварии исключительно за свои построен и стадион и база и покупки игроков. Ни у кого ни спонсоров ни рекламы.

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