Болельщики «Баварии»: «Командам «Ред Булла» нет места в спорте!»

Мне кажется болельщики немецкого футбола и Баварии в частности должны быть тока рады что появляются команды которые могут с ней хотя бы не много конкурировать чтобы было интереснее смотреть и следить за чемпом а то там кроме Баварии не кто и не играет ну боруссия немного ещё а так самый тухлый чемп...а кто спонсирует это уже не важно
Болельщики «Баварии» во время матча 16-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» повесили баннер, обращенный к спонсору соперника «Ред Буллу».
«Лейпциг, Зальцбург и Нью-Йорк – командам «Ред Булла» нет места в нашем спорте!» – говорится в заявлении.