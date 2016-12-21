Болельщики «Баварии»: «Командам «Ред Булла» нет места в спорте!»

Болельщики «Баварии» во время матча 16-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» повесили баннер, обращенный к спонсору соперника «Ред Буллу».

«Лейпциг, Зальцбург и Нью-Йорк – командам «Ред Булла» нет места в нашем спорте!» – говорится в заявлении.