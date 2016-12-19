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    Инфантино заявил, что ФИФА изучит вторую часть доклада Макларена

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что организацией будет изучена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Напомним, помимо прочего в документе упоминается об употреблении допинга некоторыми российскими футболистами.

    Ранее британские СМИ сообщили, что комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко, упомянутого Маклареном в своем докладе. Однако в пресс-службе самой организации данную информацию опровергли.

    «ФИФА – не международная полиция и тем более не всемирная допинговая полиция. Мы являемся международной футбольной федерацией. Наши дисциплинарные органы изучат все вопросы в докладе Макларена, связанные с футболом. Если потребуется принять меры, ФИФА это сделает», – сказал Инфантино.

    Источник: Spiegel

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    19.12.2016 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 19 декабря 2016, 12:41

      «Мы должны показать болельщикам, и я надеюсь, мы уже начали, что мы искренни и честно выполняем свои обязанности и действуем в интересах футбола. Мы обеспечиваем прозрачность и открытость. И в России, и в Катаре живут люди, которые любят футбол. Бойкоты и исключения никогда не решат проблему. Если есть проблема, мы должны с ней столкнуться, пройти через это и двигаться дальше. Если более полно раскрыть интервью г-на Инфантино.

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