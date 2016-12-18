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  • Серия А. Покер Мертенса помог «Наполи» обыграть «Торино» и другие результаты

Серия А. Покер Мертенса помог «Наполи» обыграть «Торино» и другие результаты

18 декабря 2016, 18:56

В матче 17-го тура Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Торино» – 5:3. Покер на свой счет записал полузащитник хозяев Дрис Мертенс.

В других встречах игрового дня «Болонья» в большинстве разгромила «Пескару», «Удинезе» благодаря дублю Сирила Теро обыграл «Кротоне», «Сампдория» в гостях проиграла «Кьево».

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Наполи – Торино – 5:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 13; 2:0 – Мертенс, 18 (с пенальти); 3:0 – Мертенс, 22; 3:1 – Белотти, 58; 4:1 – Кирикеш, 70; 4:2 – Россеттини, 76; 5:2 – Мертенс, 80; 5:3 – Фальке, 84 (с пенальти).

Пескара – Болонья – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Масина, 7; 0:2 – Джемаили, 41; 0:3 – Крейчи, 56 (с пенальти).

Удаление: Верре, 16 – нет.

Удинезе – Кротоне – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Теро, 43; 2:0 – Теро, 61.

Удаление: нет – Кордас, 86.

Кьево – Сампдория – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Меджиорини, 9; 2:0 – Пеллисьер, 42 (с пенальти); 2:1 – Шик, 90+4.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Наполи Торино Пескара Болонья Кьево Сампдория Удинезе Кротоне
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