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    Лам: «Понимаем, что в Дармштадте нам будет очень непросто»

    Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от матча с «Дармштадтом», который состоится в рамках 16-го тура Бундеслиги. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 18 декабря.

    «Мы должны с ответственностью отнестись к этому матчу, так как после этого мы будем играть против одного из лидеров. Хотим набрать в последних двух матчах чемпионата в этом году шесть очков. При этом, мы понимаем, что в Дармштадте нам будет очень непросто. Как правило, наши соперники отдают все силы для завоевания очков.

    Мы должны победить и затратить для победы как можно меньше усилий, чтобы сохранить силы для игры с «Лейпцигом», – заявил немец.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.12.2016 09:22
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