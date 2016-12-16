Мертезакер не торопится возвращаться в «Вердер»

И правильно. Вердер все последние годы вечно борется за выживание, в Европе уже забыли когда были, а Арсенал всегда за свою любимую 4 (четвёртую) строчку в АПЛ борется. Так что останется, нет ему пока замены. Хотя если Арсен уйдёт, то и его убрать могут.
Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер вряд ли вернется в Бундеслигу в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее появилась информация о возможном возвращении футболиста в состав «Вердера».
«В этом вопросе ясность может появиться позднее», – заявил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн.
Напомним, что действующий контракт Мертезакера с «Арсеналом» рассчитан до середины 2017 года. За «Вердер» он выступал с 2006 по 2011 год.