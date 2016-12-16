Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мертезакер не торопится возвращаться в «Вердер»

    Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер вряд ли вернется в Бундеслигу в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее появилась информация о возможном возвращении футболиста в состав «Вердера».

    «В этом вопросе ясность может появиться позднее», – заявил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн.

    Напомним, что действующий контракт Мертезакера с «Арсеналом» рассчитан до середины 2017 года. За «Вердер» он выступал с 2006 по 2011 год.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:09

      И правильно. Вердер все последние годы вечно борется за выживание, в Европе уже забыли когда были, а Арсенал всегда за свою любимую 4 (четвёртую) строчку в АПЛ борется. Так что останется, нет ему пока замены. Хотя если Арсен уйдёт, то и его убрать могут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 