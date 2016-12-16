Мертезакер не торопится возвращаться в «Вердер»

Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер вряд ли вернется в Бундеслигу в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее появилась информация о возможном возвращении футболиста в состав «Вердера».

«В этом вопросе ясность может появиться позднее», – заявил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн.

Напомним, что действующий контракт Мертезакера с «Арсеналом» рассчитан до середины 2017 года. За «Вердер» он выступал с 2006 по 2011 год.