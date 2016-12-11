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    Гвардиола: «Я никогда не тренирую игру в отборе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку игре своих подопечных в матче 15-го тура АПЛ с «Лестером» (2:4).

    «Я не могу сказать, что разочарован действиями своих игроков. Они профессионалы и достаточно взрослые люди для того, чтобы оценить произошедшее.

    Я хочу и дальше придерживаться такого же футбола, как в предыдущих клубах. В целом я доволен тем, как мы играем в этом сезоне, за исключением нескольких матчей.

    В Англии всегда хорошая игра в отборе, но я не сторонник этого и никогда не тренирую игру в отборе. Я хочу, чтобы мы играли хорошо, забивали, давили на соперника», — сказал испанец.

    Источник: Goal.com

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    11.12.2016 06:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +899

      talgatnurzhanov2006 11 декабря 2016, 13:32

      Хосеп Гвардиола "Я не тренирую игру в отборе. Я не тренер".

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > talgatnurzhanov2006 30 декабря 2016, 08:13

      Никогда и не был им, что в Барсе, что в Баварии пришел на готовое . . . а в Сити пахать надо . . . прикол в том, что ему предлагали контракт МЮ и Челси, обе команды прошли через кризис, то есть если Пеп выбрал бы не Сити, а Юнайтед или Челси, он везде бы сел в лужу . . .

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 декабря 2016, 10:39

      Ты вообще что умеешь,Пеп,кроме тики-таки? Бавария и без тебя почти каждый год чемпион,в Барсе чемпионы мира и европы плюс гном... Тебе просто повезло быть там в нужное время... Тут АПЛ,где тебя сьели оба итальянца...И Конте,и Раньери... Начисто. Надо уходить,пока не вынесли....

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 декабря 2016, 10:13

      Это АПЛ! Этим все сказано, тут твоя тики-така не канает, здесь даже аутсайдер может выиграть у лидирующего!!!! В Испании есть Барселона, Реал и сейчас Атлетико М, в Бундеслиге есть Бавария и Боруссия Д. поэтому тебе там было легче! В АПЛ все львы!!! ))

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 11 декабря 2016, 09:51

      АПЛ не твое это Пеп. МанСити при Пеллегрине и особенно раннем Манчини играл намного лучше

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