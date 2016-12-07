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    Александр Кержаков и Кришито пропустят матч с «АЗ Алкмаар»

    В среду, 7 декабря, «Зенит» отправился на матч шестого тура Лиги Европы с «АЗ Алкмаар». В составе делегации – 19 футболистов. Стоит отметить отсутствие защитника Доменико Кришито и нападающего Александра Кержакова.

    Полный список футболистов выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак.

    Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

    Напомним, встреча «АЗ Алкмаар» – «Зенит» пройдет в четверг, 8 декабря, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2016 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 16:51

      зачем вести основной состав почему не сыграть дублерам не понимаю Луческого от слова Слуцкого тот тоже хрень спорол

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 декабря 2016, 15:38

      провильно

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 декабря 2016, 12:41

      Зря - кержаков сейчас голодный.

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