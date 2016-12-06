Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков уверен, что Самедов способен усилить «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Александр Самедов усилил бы состав красно-белых. Ранее сообщалось, что 32-летний игрок подпишет с девятикратными чемпионами России контракт сроком на 2,5 года.

    — Говорили с Александром Самедовым о его возможном переходе в «Спартак»?

    — Нет, пока все тихо и спокойно. До официального подтверждения я не могу ничего определенного сказать. Я ведь знаю не больше, чем вы.

    — Рады будете его видеть в команде?

    — Это хороший игрок, регулярно вызывающийся в сборную, выступавший на крупных турнирах. Конечно, нашу команду он бы усилил. Все в его руках.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 6 декабря 2016, 12:16

      Поздравляю!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 6 декабря 2016, 10:43

      Хрюшек судьи усилили,когда стали заглаживать вину из за одного матча

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 декабря 2016, 10:37

      Глушак совсем тронулся! На хрена он нужен! Вызов в сборище России не показатель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 декабря 2016, 09:44

      Время покажет. не всё так однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 6 декабря 2016, 09:33

      Никто не может знать как заиграет Самедов за Спартак. Но по-любому это будет усиление, а большое или малое - покажет весна

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 