Глушаков уверен, что Самедов способен усилить «Спартак»

Поздравляю!)
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Александр Самедов усилил бы состав красно-белых. Ранее сообщалось, что 32-летний игрок подпишет с девятикратными чемпионами России контракт сроком на 2,5 года.
— Говорили с Александром Самедовым о его возможном переходе в «Спартак»?
— Нет, пока все тихо и спокойно. До официального подтверждения я не могу ничего определенного сказать. Я ведь знаю не больше, чем вы.
— Рады будете его видеть в команде?
— Это хороший игрок, регулярно вызывающийся в сборную, выступавший на крупных турнирах. Конечно, нашу команду он бы усилил. Все в его руках.