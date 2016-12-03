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    Бундеслига. «Бавария» одолела «Майнц» и сравнялась по очкам с «РБ Лейпциг»

    В матче 13-го тура Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу на «Майнцем» со счетом 3:1. На гол Йхона Кордобы мюнхенцы ответили дублем Роберта Левандовски и голом Арьена Роббена.

    Таким образом, «Бавария» имеет 30 очков, догнала «РБ Лейпциг» по набранным баллам и опережает его по дополнительным показателям. «РБ Лейпциг» свой матча тура против «Шальке» сыграет 3 декабря.

    «Майнц» с 17 очками остался на девятом месте.

    Германия. Бундеслига. 13-й тур

    Майнц – Бавария – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 4; 1:1 – Левандовски, 8; 1:2 – Роббен, 21; 1:3 – Левандовски, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 00:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 декабря 2016, 06:35

      А начало матча было таким чудесным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 декабря 2016, 00:58

      Баварию с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 декабря 2016, 00:36

      скажи мне это год назад я и ох*ел бы))

      0
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