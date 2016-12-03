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    РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

    В матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Зенит». Встреча завершилась с ничейным исходом – 0:0.

    Таким образом, обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Зенит», набрав 35 очков, располагается на второй строчке; «Ростов», занесший в актив 25-й балл, находится на четыре позиции ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов: Медведев, Кудряшов (Гранат, 46), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз (Азмун, 46), Байрамян, Бухаров (Григорьев, 84).

    Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

    Предупреждения: Калачев, 50; Азмун, 89 – Юсупов, 42; Кришито, 45; Нету, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 20:50
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 декабря 2016, 05:12

      и зина тут чего то недовольна?про нытьё говорят,хотя ныть начала вся команда во главе с тренером.судейством они недовольны-вспомните матчи дома с ростовом,матч со спартаком. судья в вашу пользу ошибался,но вы молчали(потому как неадекваты в большинстве своём),грех вам жаловаться.это называется РАСПЛАТА

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 декабря 2016, 22:43

      Игру не видел. Счёт не понравился

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > APchelov 3 декабря 2016, 22:53

      Игра не плохая была.

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 3 декабря 2016, 22:05

      Голубые бело-синие,да вы хуже секты )))Минусов то сколько летит ))Бугагашка ваш любимец?Вы тоже с ним в попку балуетесь? ))))

      4
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 22:09

      Вам только кончита вюрст может завидовать.Я могу лишь презирать заднеприводных.

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 22:13

      Да у вас 2/3 дебилы.Поговорить даже не с кем.Только минусы летят зенитовские.Ты только разумный человек.

      3
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 22:14

      Зато ты не скрываешь,что ты педик.

      2
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > VVM1964 3 декабря 2016, 23:06

      не скажи))).значит не все читаешь и не у всех.

      0
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Yurok161 4 декабря 2016, 09:21

      Надо их к ихним отправить ,в европу. Не хрен голубым в России делать.

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 3 декабря 2016, 21:47

      Я вот только не понял почему мешок красную показал зенитовцу во втором тайме,а потом отменил ее.Кто подскажет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Бидон Помоев 3 декабря 2016, 21:50

      )) а серьезно?

      -1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:51

      Иди дальше в очко долбись.Пидерсия тупая.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:51

      Да у тебя похоже башка такая что ты даже из дома выйти не можешь

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Фан666 3 декабря 2016, 21:53

      Его санитары не пускают ))

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 21:58

      Спасибо за ответ!

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:59

      Ты еще здесь?Где твои санитары?

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Yurok161 3 декабря 2016, 22:37

      Перепутал игроков- думал, что вторая желтая.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 3 декабря 2016, 21:30

      Игра была равная, скучная, веселили только московские комментаторы. Мяч после навеса попадает в живот Нету и скользнув по прижатой к корпусу руке, отскакивает. О пенальти говорить смешно, но оба москвича дружно орут: - Это же явный пенальти! Смелый судья назначил бы сейчас пенальти Зениту. Но (с ядом в голосе) Мешков и смелость - вещи несовместные. Навас сносит Кокорина в момент приема мяча. 100% пенальти. Один москвич одобрительно замечает: - А Мешков-то соображает. Правильно разобрался. Второй визжит: - Да Кокорин сам нарушал!

      2
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      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Вомбат 3 декабря 2016, 21:35

      поэтому мосвичей и не любят)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +18524

      ilichkadr > Вомбат 3 декабря 2016, 21:35

      Комментаторы были питерские, но это были не комментаторы, а чуваки, сидящие в пивбаре и болтающие не понятно о чем...

      3
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      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > ilichkadr 3 декабря 2016, 21:39

      ахаха)))повесилил.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 21:48

      а в чем причина грусти.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep > Вомбат 3 декабря 2016, 21:57

      Согласен - игра ни о чем, но даже в таких играх создаваемые моменты нужно использовать.А по поводу комментаторов, действительно сложилось впечатление, что в баре встретились два болелы московских которым насрать на Ростов, похер Зенит. Переживание только одно - лиж бы Зенит не выиграл. И за пивком соревнуются в остроумии - кто круче приколится. И это федеральный канал..., да измельчал телевизионщик сегодня в Москве...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 21:58

      комментаторов еще можно пережить. достаточно выключить звук)))а вот судеек....

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 22:12

      неплохая идея)))).но лучше записать матч барса реал на испанском и слушать ))))ахаха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 3 декабря 2016, 21:28

      Для полу второго состава сойдет.Сыграли не плохо.А на бугагашку не обращайте внимания.Ему санитары вместо прямой трансляции включили повтор Бенфика-Зенит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:32

      Главное,что тебе вошло,раз так кукарекаешь на ветке ))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov > Кронштадт65 3 декабря 2016, 21:43

      Если уж придираться, то первый состав у Ростова далеко не 100%, а что касается игры Зенита, ты правильно сказал не нужно искать оправданий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 3 декабря 2016, 21:24

      Прекрасная игра-похоже на Европу (типа Чехию-Эстонию). Травм избежали. У Зенита были два 100%-ных. Но нет в составе Гризмана.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:55

      Вот это ты точно сказал про Зенит инвалиды. Как только попадают на вменяемую команду тут же сливаются в Европе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Фан666 3 декабря 2016, 22:00

      а Зенит у евреев весь матч сосал, чудом те не кончили

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 декабря 2016, 21:14

      Отскочили питерские... Жаль. Ростов должен был побеждать!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:18

      Тебе яица уже давно мешают!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Сармат Ростов 3 декабря 2016, 21:23

      зенитчики то что.вам о псв думать ох как надо)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Кронштадт65 3 декабря 2016, 21:27

      надеюсь)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:33

      вот я его и смотрю)))дядя.

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:38

      извини ошибся.хотел сказать театр))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 3 декабря 2016, 21:09

      Зенит был ближе к победе, но по факту ничья.

      6
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      Рейтинг: +100

      mixon73 3 декабря 2016, 21:09

      Обидно за любимую команду, но Ростов тоже отличная команда. Игру Зенит перестал показывать. Вот что плохо. Тут трудно за чемпионство будет бороться.

      10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Зенит оле оле олa 3 декабря 2016, 21:19

      Надо тебя отлупить, тогда и у Зенита игра вернётся может

      2
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > mixon73 3 декабря 2016, 21:29

      а скажите кто эту игру в рпфл показывает то)))

      0
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