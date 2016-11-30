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    Алонсо готов продлить контракт с «Баварией»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо готов продолжить выступление в нынешнем клубе.

    «Я бы хотел остаться в «Баварии». Мои дела идут здесь хорошо, я и моя семья чувствуем себя в Мюнхене комфортно. Что касается будущего, то у меня пока нет конкретных планов. Сезон длинный, и мы еще обсудим с руководством клуба вопрос о продлении контракта», – приводит слова испанца Sport1.de.

    Стоит отметить, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 30 ноября 2016, 12:49

      Да нахер он не нужен.Староват уже. Игрок хороший но уже не тот что раньше. Пора бы завершать карьеру. Или в Китай или в МЛС пусть идет.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 30 ноября 2016, 11:04

      Нет, спасибо Хаби, не надо. Играй лучше во второй команде, делись опытом. Твои "обрезы" возле своей штрафной до исступления порой доводят!

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