Алонсо готов продлить контракт с «Баварией»

Да нахер он не нужен.Староват уже. Игрок хороший но уже не тот что раньше. Пора бы завершать карьеру. Или в Китай или в МЛС пусть идет.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо готов продолжить выступление в нынешнем клубе.
«Я бы хотел остаться в «Баварии». Мои дела идут здесь хорошо, я и моя семья чувствуем себя в Мюнхене комфортно. Что касается будущего, то у меня пока нет конкретных планов. Сезон длинный, и мы еще обсудим с руководством клуба вопрос о продлении контракта», – приводит слова испанца Sport1.de.
Стоит отметить, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2017 года.