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    Бускетс назвал Гвардиолу самым важным тренером в карьере

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что считает экс-главного тренера сине-гранатовых Хосепа Гвардиолу, возглавляющего ныне «Манчестер Сити», самым важным тренером в своей карьере. Под руководством 45-летнего специалиста игрок проработал в каталонском клубе четыре года.

    «Самым важным тренером для меня является Гвардиола, ведь с ним мне довелось работать дольше всех. Дель Боске доверял мне в сборной Испании, с которой я завоевал титулы чемпиона мира и Европы. В настоящее время я работаю под руководством Луиса Энрике и постоянно выхожу на поле», – сказал Бускетс.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.11.2016 08:37
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