Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «Этот сезон – лучший в моей карьере. Хочу получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что надеется получить «Золотой мяч» в нынешнем году.

    «В этом сезоне я сделал все. «Реал» победил в Лиге чемпионов, а я выиграл Евро-2016 в составе сборной Португалии. Голосование не зависит от меня, поэтому я не хочу быть одержимым этой темой.

    Но если вы спросите о том, хочу ли я получить «Золотой мяч», то я отвечу, что да. Этот год получился удивительным для меня. Нет сомнений, что это мой лучший сезон в карьере», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2016 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 ноября 2016, 11:39

      Одна грязь. За что ему такое наказания? Больной человек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 21 ноября 2016, 10:57

      теперь то точно получишь ,иначе организацию обвинят в гомофобии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 21 ноября 2016, 10:42

      Эгегей ... гей ... гей ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Messi-93 21 ноября 2016, 08:50

      Нет сомнений что он один из выдающихся фктболистов мира!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 ноября 2016, 03:12

      получишь не сомневайся меси вообще никакой ну и других нет поблизости

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 21 ноября 2016, 01:03

      Да-да лучший сезон !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 21 ноября 2016, 00:50

      защеканцам обарсадрочерам, ффууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 ноября 2016, 00:44

      человек говорить как есть а не делает показуху. так же любой игрок хочет этого . плохой солдат тот кто не хочет стать офицером

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 > x-x-x-x-x 21 ноября 2016, 10:58

      раньери например до последнего говорил что лестер не претендент на чемпионство ,это по твоему лицемерие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 ноября 2016, 00:41

      Наглое заявление.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 21 ноября 2016, 00:40

      А пизюл... не хочешь?:-)это шутка,ну а серьезно за что ему мяч?ЛЧ Крутой турнир,в финале он спал под штангой его видно не было.ЧЕ класс спору нет,сколько голов забил он там?а в финале беда,но его не было это факт.За красивую игру,простите Неймар,Азар,и даже Коутинью играют в сто раз красивее.Много голов за сезон вопросов нет,а сколько забил Суарез и тот же Месси?Можно спорить вечно,у всех свой вкус и свое конечно же правильное мнение.....но Криштиану не лучший.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11