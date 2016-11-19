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    Цхададзе: «Аршавин не единственный авторитет в команде»

    Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе расхвалил игру российского нападающего Андрея Аршавина.

    «Мои ожидания от Шавы оправдываются на все 100. Он настоящая звезда, и я очень рад с ним сотрудничать. Благодарен ему за работу, за уровень футбола. Шава играет стабильно и полезно. Не сомневаюсь, что и в финале Кубка он себя покажет.

    Аршавин не единственный авторитет в команде. У нас хватает лидеров, ребят, которые могут сказать важные слова. Да, Шава — один из них. Но я бы не сказал, что он сейчас как тренер. Правда ли то, что Павлюченко и Кержаков могут перейти в «Кайрат»? Я не могу об этом ничего сказать. Не было таких разговоров», — сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2016 11:52
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