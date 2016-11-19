Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в центральном матче 12-го тура АПЛ

    В центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги в Манчестере сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». В случае победы «канониры» могут возглавить турнирную таблицу, но это произойдет лишь в том случае, если конкуренты лондонцев потеряют очки в своих играх.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:30 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 19 ноября 2016, 17:35

      МЮ не будет побеждать пока нет Мики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      K1slo 19 ноября 2016, 11:15

      Арсенал выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 19 ноября 2016, 10:51

      Победа Арса.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11