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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Арсеналом»

    В центральном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.

    Отметим, что «канониры» не могут победить «МЮ» на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата Англии с 2006 года. Кроме того, «красные дьяволы» из последних 10 встреч против «Арсенала» проиграли лишь раз.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков, однако остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе лондонского клуба – 25 баллов и третья строчка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мата, 68; 1:1 – Жиру, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 ноября 2016, 22:30

      Один-ноль - это не тот счёт, при котором можно спокойно доигрывать матч. Когда это поймут игроки и тренеры непонятно. Я это понял давным давно. Надо держать преимущество хотя бы в два мяча. Было много угловых, штрафных и вообще вели игру - и ничего. Кроме гола моментов почти не было, не считая ударов прямо во вратаря. Порой кто-то убегал в атаку один и полчаса ждал пока подтянутся партнёры. В общем жаль что не выиграли.

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      Рейтинг: +421

      LMI 19 ноября 2016, 18:16

      Со стабильным ноябрьским морально-волевым провалом Арсенал никак не в состоянии совладать. Думаю ничего хорошего нас не ждет и в игре с ПСЖ, хоть бы ничейку отхватить. Сегодня Арсенал играл просто НИКАК. Все лидеры, звезды и т.д. померкли на Олд Трафорд (в принципе прогнозируемо еще до начала АПЛ)

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 ноября 2016, 18:02

      Мю был лучше,но нападающие Арсенала продемонстрировали класс из ничего сделали гол.

      1
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      Рейтинг: +29

      Jois91 19 ноября 2016, 17:43

      Жаль МЮ и Моуриньо, так классно смотрелись весь матч. Но это футбол!

      3
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      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 19 ноября 2016, 17:34

      МЮ не будет побеждать пока нет Мики

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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2016, 17:25

      Ставка сработала.

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