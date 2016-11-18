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    Унсуэ сменит Энрике в «Барселоне»

    В «Барселоны» раздумывают над возможной заменой нынешнего главного тренера команды Луиса Энрике, если тот не согласится продлить контракт. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года. В каталонском клубе уже сделали предложение специалисту, но тот не торопится ставить подпись под ним, предпочитая дождаться весны 2017 года.

    Наиболее вероятным его сменщиком считается Хуан Карлос Унсуэ, являющийся в данный момент помощником Луиса Энрике. Кроме того, он возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.

    Источник: AS

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    18.11.2016 10:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 ноября 2016, 00:53

      леньку им

      0
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 18 ноября 2016, 23:19

      все это бред

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 ноября 2016, 10:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередной физрук... лучше тренера норм найдите... с таким составом клоп и тд что творили бы

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > de bruyne 18 ноября 2016, 10:59

      ты сейчас нехотя лёню вспомнил

      4
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