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    Силуанов: «Некоторые регионы РФ расходуют дополнительные дотации на финансирование футбольных клубов»

    Министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в стране есть регионы, которые незаконно расходуют, дотации выделенные им из бюджета.

    «Есть ряд субъектов, которые получают дополнительные дотации и производят непрофильные расходы — например, финансируют футбольные клубы. Особенно те регионы, которые находятся на глубокой-глубокой дотационности», — приводит слова министра телеканал «Дождь».

    Силуанов отметил, что «такие расходы не позволяют себе даже некоторые регионы-доноры». Отметим, что никакой конкретики при этом от министра не прозвучало.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 10:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      muromen 11 ноября 2016, 08:40

      Некоторые футбольные федерации в открытую пилят бюджетные деньги, почему об этом молчат?!

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 14:43

      Министры обычно нужны для того, чтобы жизнь в стране улучшать, а эти только негативные прогнозы из года в год дают, гробят медицину, образование. Теперь поставили себе задачу убить региональный футбол.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 ноября 2016, 13:05

      Он не стал озвучивать виновников потому,что они все - нацмены и рисовали сумасшедшие цифры на выборах.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:43

      Ну так сделайте жесткий контроль, накажите кого-нибудь для проформы. Плюс-появится часть средств для регионов. Минус-в чемпионате страны будут играть 5-6 клубов. Остальные либо вымрут, либо будут учавствовать в чемпионатах своих областей, краев и республик.

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 10 ноября 2016, 10:38

      А НЕКОТОРЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУДРИНСКОЙ ЗАКАЛКИ ПО СЕЙ ДЕНЬ ФИНАНСИРУЮТ ВРАЖЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ! И КРОМЕ КАК УВЕЛИЧИВАТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА СВОИХ ГРАЖДАН НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ!

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